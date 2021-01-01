СМИ узнали о введении в Google ограничений для научных работ про ИИ

Новая политика ИТ-гиганта обязывает сотрудников консультироваться с юристами и пиарщиками перед публикациями на тему ИИ. Ученые называют такой контроль цензурой

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Alphabet Inc., материнская компания ИТ-гиганта Google, усилила контроль над научными работами своих сотрудников, посвященными искусственному интеллекту. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутреннюю документацию компании.

Как минимум в трех случаях Google просила своих ученых воздерживаться от выставления некоторых аспектов ИИ в негативном ключе и стараться упоминать их в более позитивном.

Проверка научных работ прежде всего коснулась разработок в сфере ИИ, нацеленных на улучшение алгоритмов рекомендаций на разных платформах и сервисах Google (например, на YouTube или в поисковой системе). Требование связано с тем, что такие исследования могут коснуться этических вопросов при разделении пользователей на разные категории.

Согласно новому регламенту, авторы научных работ, прежде чем приступать к исследованиям на темы классификации пользователей по расовому, половому признаку, политическим предпочтениям, настроениям и убеждениям, должны проконсультироваться с юристами, отделом внутренней политики и службой по связям с общественностью.