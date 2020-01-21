CEO Alphabet предложил ввести новые правила для искусственного интеллекта

По словам Пичаи, регулирование в отрасли нужно, но подходить к этому вопросу необходимо осторожно

Сундар Пичаи (Фото: Virginia Mayo / AP)

CEO Alphabet Сундар Пичаи в статье для Financial Times заявил, что искусственный интеллект нуждается в новых правилах регулирования. По его словам, это необходимо, учитывая потенциальные угрозы, которые может нести, например, технология распознавания лиц. Однако Пичаи отмечает, что важно ответить на вопрос, как правильно отрегулировать эту отрасль.

По мнению CEO Alphabet, в данном случае нужен осторожный подход, который позволит не устанавливать чрезмерный контроль над технологией. Например, для беспилотных автомобилей необходимо придумать новые уместные законы. А в случае, например, медицины, вполне возможно использовать и нынешние правила.

«Компании вроде нашей не могут просто создавать новые технологии и позволять рынку самому решать, как ими распорядиться. Для нас важно, чтобы технология использовалась во благо и была доступна всем», - заявил Пичаи.

Он также отметил, что в вопросах регулирования искусственного интеллекта важно сотрудничество между странами, чтобы в мире были единые стандарты.

Комментируя статью Пичаи, издание The Verge отмечает, что подходы ЕС и США к регулированию искусственного интеллекта пока отличается. Если американцы выступают за мягкий вариант, то в Брюсселе уверены в необходимости более активно вмешиваться в работу отрасли.