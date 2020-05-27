Юваль Харари предупредил о появлении алгоритмов-расистов

Известный историк считает, что программы, которые используются для аналитики поведения потребителей, превращаются в новый источник дискриминации

В интервью РБК израильский историк Юваль Харари отметил, что алгоритмы, которые программисты создают для анализа поведения людей, часто являются предвзятыми.

«Они отражают предубеждения своих разработчиков. Это ведь выдумка, что алгоритмы действуют на основе чистой математики. Разработчик сообщает программе, на какую информацию она должна обращать внимание, а какую пропускать. Например, вы пишете алгоритм, который решает, давать людям заем или нет, изучая разнообразную информацию о заемщике. Должен ли этот алгоритм принимать во внимание расу заемщика? Должен ли он отказывать человеку на том основании, что он черный, еврей, гей или женщина? Дизайнер алгоритма вполне может вложить свои предубеждения в программу», — утверждает Харари.

Историк считает, что в ближайшем будущем подобные предубеждения, которые разработчик намеренно или бессознательно вкладывает в алгоритм, могут превратиться в новый источник дискриминации людей по их расе, полу и сексуальной ориентации.