Более 10% россиян заявили о недоверии к искусственному интеллекту

Об искусственном интеллекте знает большинство россиян, однако понимают суть этой технологии меньше трети, следует из опроса ВЦИОМа. 12% респондентов относятся к ней с недоверием, опасаясь непредсказуемых последствий

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Большинство россиян (75% респондентов) знают о технологии искусственного интеллекта (ИИ), но только 29% из них понимают ее суть. Это следует из результатов совместного опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и проектного офиса по реализации нацпрограммы «Цифровая экономика» Аналитического центра при правительстве России (копия есть у РБК). Опрос проводился в формате телефонного интервью в октябре 2019 года, в нем приняли участие 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.

12% респондентов относятся к распространению этой технологии негативно. В частности, они опасаются возможных технических сбоев, утечек персональных данных, нарушения личного пространства и непредсказуемости последствий развития технологии. Большинство опрошенных относятся к развитию и внедрению искусственного интеллекта положительно или нейтрально. Россияне готовы использовать эту технологию при получении госуслуг (68%), для решения бытовых задач (54%), в сфере досуга и развлечения (54%), медицине (52%) и образовании (44%).

Директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМа Кирилл Родин назвал отношение россиян к этой технологии настороженным интересом. «С одной стороны — признают неизбежность и необходимость развития искусственного интеллекта как обеспечивающего стратегическое преимущество в технологической революции. С другой — читается настороженность, во многом продиктованная непониманием, как конкретно внедрение технологии повлияет на повседневную жизнь», — отметил он, уточнив, что с каждым годом уровень страха перед искусственным интеллектом снижается.

Роботы и рынок труда

Хотя многие исследователи и футурологи не раз говорили о негативном влиянии искусственного интеллекта на рынок труда, большинство россиян (68%) не опасаются, что робот заменит человека в его профессии. Руководитель проектного офиса по реализации нацпрограммы «Цифровая экономика» Аналитического центра при правительстве Владимир Месропян считает, что резкого изменения рынка труда в ближайшее время не произойдет, но сейчас можно автоматизировать не только рутинные действия, но и работу аналитиков, рекрутеров, некоторые задачи юристов.