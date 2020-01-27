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Технологии и медиа ,  
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Более 10% россиян заявили о недоверии к искусственному интеллекту

Об искусственном интеллекте знает большинство россиян, однако понимают суть этой технологии меньше трети, следует из опроса ВЦИОМа. 12% респондентов относятся к ней с недоверием, опасаясь непредсказуемых последствий
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Большинство россиян (75% респондентов) знают о технологии искусственного интеллекта (ИИ), но только 29% из них понимают ее суть. Это следует из результатов совместного опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и проектного офиса по реализации нацпрограммы «Цифровая экономика» Аналитического центра при правительстве России (копия есть у РБК). Опрос проводился в формате телефонного интервью в октябре 2019 года, в нем приняли участие 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.

12% респондентов относятся к распространению этой технологии негативно. В частности, они опасаются возможных технических сбоев, утечек персональных данных, нарушения личного пространства и непредсказуемости последствий развития технологии. Большинство опрошенных относятся к развитию и внедрению искусственного интеллекта положительно или нейтрально. Россияне готовы использовать эту технологию при получении госуслуг (68%), для решения бытовых задач (54%), в сфере досуга и развлечения (54%), медицине (52%) и образовании (44%).

Директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМа Кирилл Родин назвал отношение россиян к этой технологии настороженным интересом. «С одной стороны — признают неизбежность и необходимость развития искусственного интеллекта как обеспечивающего стратегическое преимущество в технологической революции. С другой — читается настороженность, во многом продиктованная непониманием, как конкретно внедрение технологии повлияет на повседневную жизнь», — отметил он, уточнив, что с каждым годом уровень страха перед искусственным интеллектом снижается.

Роботы и рынок труда

Хотя многие исследователи и футурологи не раз говорили о негативном влиянии искусственного интеллекта на рынок труда, большинство россиян (68%) не опасаются, что робот заменит человека в его профессии. Руководитель проектного офиса по реализации нацпрограммы «Цифровая экономика» Аналитического центра при правительстве Владимир Месропян считает, что резкого изменения рынка труда в ближайшее время не произойдет, но сейчас можно автоматизировать не только рутинные действия, но и работу аналитиков, рекрутеров, некоторые задачи юристов.

Месропян уверен, что параллельно с внедрением технологии необходимо исследовать готовность населения к новым технологическим реалиям, формировать у них адекватное восприятие ее возможностей и рисков, а также заниматься повышением квалификации и профессиональной переориентацией граждан.

Бизнес не готов повсеместно применять искусственный интеллект — более 40% компаний в России отказались от внедрения этой технологии, выяснили эксперты ВЦИОМа. Несмотря на то что большинство компаний (91% респондентов) слышали об искусственном интеллекте, 43% не используют его и не планируют это делать в ближайшее время. Предприниматели отмечали, что не испытывают потребности в технологии, или признавали, что не имеют достаточно знаний о ней.

В октябре 2019 года президент России Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года. В документе указывается, что благодаря внедрению технологических решений рост мировой экономики в 2024 году составит не менее $1 трлн. «Согласно прогнозам долгосрочного социально-экономического развития России в случае недостаточного развития и использования конкурентоспособных технологий искусственного интеллекта реализация приоритетных направлений научно-технологического развития страны замедлится, что впоследствии повлечет за собой ее экономическое и технологическое отставание», — заявлено в тексте документа.

Автор: Александра Посыпкина
Теги: искусственный интеллект, ВЦИОМ, опрос, цифровая экономика
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