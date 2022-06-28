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Бизнес ,  

VEON заявил об обесценивании бизнеса в России на $449 млн в I квартале

В компании также оценили обесценивание активов на Украине в $20 млн, связав это с ущербом от военных действий
VEON VEON $0,46 -2,13% Купить
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

VEON в первом квартале зафиксировала обесценивание своего бизнеса в России на $449 млн.

«Это в первую очередь вызвано более высоким коэффициентом дисконтирования, который будет использоваться для будущих денежных потоков, связанных с нашими российскими операциями, в соответствии с МСФО», — поясняется в пресс-релизе компании.

Украинский бизнес VEON продемонстрировал «высокие показатели эффективности», хотя активы в стране обесценились на $20 млн, что компания связывает с физическим ущербом оборудованию в результате военных действий. На Украине VEON принадлежит оператор «Киевстар».

VEON (ранее — Vimpelcom) основана российским бизнесменом Дмитрием Зиминым. Холдинг зарегистрирован на Бермудских Островах, ему принадлежат телекоммуникационные активы в странах Азии, Африки и СНГ. В России VEON владеет телекоммуникационной компанией «ВымпелКом» (бренд «Билайн»). 47,9% акций «ВымпелКома» принадлежит LetterOne (входит в «Альфа-Групп»).

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Фото:Miguel Villagran / Getty Images

VEON в конце февраля отказалась от прогнозов на 2022 год, объяснив это тем, что фактический результат на фоне российской военной операции на Украине и дальнейшего развития пандемии коронавируса может существенно отличаться от прогнозов. Согласно отчету за четвертый квартал прошлого года, кодовая выручка компании составила $7,7 млн — на 10,1% больше, чем годом ранее.

Сооснователь «Альфа-Групп» Михаил Фридман после санкций Евросоюза из-за спецоперации в начале марта покинул совет директоров VEON, в который входил с 2010 года.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
VEON бизнес в России

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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