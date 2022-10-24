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Сервис самокатов Whoosh запланировал привлечь ₽10 млрд в ходе IPO

Сервис аренды самокатов Whoosh намерен до конца года провести IPO на Мосбирже
Владелец сервиса аренды самокатов Whoosh намерен до конца года продать на Мосбирже свои акции на сумму до 10 млрд руб. IPO состоится, если не будет «сильных внешних шоков» — эксперты уверены, что инвесторам нужны новые бумаги
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

«Вуш Холдинг» — владелец сервиса аренды самокатов Whoosh — намерен до конца года разместить обыкновенные акции в секторе «Инноваций и инвестиций» Московской биржи на сумму до 10 млрд руб. Об этом говорится в презентации, которую компания представляла аналитикам в середине октября (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердили два источника, близких к организаторам сделки).

Инвесторам предложат акции существующих акционеров и бумаги дополнительного выпуска, но конкретные параметры не раскрываются. По словам источника РБК, близкого к Whoosh, никто из акционеров не планирует полностью выходить из компании, предполагается, что все пропорционально продадут часть доли. Сейчас 69,7% Whoosh принадлежит основателям компании Дмитрию Чуйко, Егору Баяндину, Олегу Журавлеву и Сергею Лаврентьеву, 13% — у «ВИМ Инвестиции», 12,2% — у Ultimate Capital, 5% зарезервировано под программу мотивации сотрудников. Организаторами IPO выступают «Тинькофф» и пул банков, ориентированных на розничных инвесторов.

Привлеченные в ходе IPO средства Whoosh, по словам собеседника, близкого к компании, намерен направить на финансирование расширения географии, увеличения парка в уже существующих городах и проекты, связанные с увеличением срока жизни самокатов. Сейчас Whoosh работает в 40 городах России, Казахстана и Белоруссии.

Представитель Whoosh отказался от официальных комментариев о содержании презентации для аналитиков и планах по IPO. РБК направил запрос в «Тинькофф».

В середине сентября Forbes со ссылкой на свои источники писал, что Whoosh может провести IPO до конца этого или следующего года. Источник издания говорил, что компания хотела привлечь $100 млн (около 6 млрд руб.) и оценивала себя в $400 млн (около 24 млрд руб.).

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По итогам 2021 года Whoosh был лидером российского рынка кикшеринга как по числу пользователей, так и по размеру выручки. У основного конкурента — «Юрент» — было 3,5 млн пользователей и 2 млрд руб. выручки против 6,1 млн и 4,1 млрд руб. у Whoosh.

Сейчас у сервиса 11,3 млн зарегистрированных пользователей. В первом полугодии этого года пользователи Whoosh совершили 20,3 млн поездок, что в 1,8 раза больше, чем за тот же период 2021-го. Выручка компании выросла в 1,6 раза и составила 3,197 млрд руб. Из этой суммы 465 млн руб. пришлось на реализацию товаров (продажа самокатов третьим лицам, в основном в Казахстане и Белоруссии). Показатель EBITDA снизился на 6,5%, до 1,371 млрд руб. Как пояснил собеседник РБК, близкий к Whoosh, 2021 год «был звездным»: на нескольких рынках компания была практически единственным игроком, в том числе в течение нескольких месяцев в Москве и Санкт-Петербурге. «Кроме того, электросамокаты все больше становятся транспортом, люди все чаще используют подписки, что увеличивает частотность использования сервиса, но снижает среднее время и стоимость поездки», — сказал он. В первом полугодии этого года средняя стоимость поездки составила 137 руб. вместо 183 руб. за тот же период прошлого года. Согласно прогнозу, приведенному в презентации, в 2024 году средняя стоимость поездки может составить 160 руб., а в 2026-м — 175 руб. Как сообщил собеседник РБК, близкий к Whoosh, на этот показатель не влияет конкуренция. «За счет снижения [средней стоимости] спрос не растет — владельцы кикшерингов проверяли это в прошлом году. Пытаться еще снижать цены бессмысленно», — указал он. Но оговорился, что есть верхняя граница цены, когда пользователи откажутся от услуги, заменив ее другими видами транспорта или прогулкой пешком. Он прогнозирует, что в следующем году средняя стоимость поездки на самокате может вырасти до 140–150 руб.

Объем российского рынка кикшеринга, согласно прогнозу Б1 (бывший EY) и самого Whoosh, приведенному в презентации, должен вырасти с 9 млрд руб. в 2021 году до 60 млрд руб. в 2024-м и 96 млрд руб. в 2026-м. Число пользователей может увеличиться с 10 млн до 28 млн и 34 млн соответственно. В презентации отмечается, что по доле активных пользователей Россия сейчас серьезно отстает от уровня развитых стран: в 80 городах России с населением более 100 тыс. человек не присутствуют сервисы кикшеринга, а там, где они есть, самокатов в два—четыре раза меньше, чем в отдельных городах Европы и США. Количество поездок на одного активного пользователя может вырасти с 5,5 в 2021-м до 13,6 по итогам 2024-го и 16,3 — 2026-го. Потенциал рынка кикшеринга в России составляет 3–6 млрд поездок против 148 млн в 2022 году.

Рынок СНГ может вырасти с $16 млн (980 млн руб. по текущему курсу) по итогам 2022 года до $78 млн (4,8 млрд руб.) в 2024-м и $120 млн (7,4 млрд руб.) — в 2025 году.

Whoosh планирует в 2022 и 2023 годах увеличивать выручку на 50% по сравнению со значением предыдущего года, сохранить рентабельность по EBITDA на уровне 50% в этом году и 40–50% — в 2023-м. В этом году Whoosh планирует направить 1 млрд руб. на дивиденды.

Среди стратегических задач компании — увеличение проникновения сервиса в существующих городах, выход в новые города России и страны СНГ, увеличение операционной эффективности, а также создание единой платформы городской микромобильности. «Планируется подключать в приложение Whoosh другие виды микромобильности: общественный транспорт, каршеринг. Пользователь сможет получить единую, более выгодную стоимость за поездку, которая будет включать в себя несколько видов транспорта», — рассказал источник РБК, близкий к Whoosh. Детали он не уточнил, лишь отметил, что компания ведет переговоры с рядом провайдеров каршеринга и общественного транспорта и рассчитывает реализовать эти планы в среднесрочной перспективе.

От чего зависит размещение

Источник РБК, близкий к Whoosh, говорит, что вопрос проведения IPO в этом году зависит от того, «как будет чувствовать себя рынок». «Компания не будет проводить IPO в этом году, если поймет, что оно будет неудачным, пройдет не на тех условиях, что ожидает. Если рынок позволит, сделают сделку. Сейчас рынок не очень готов; что будет в ноябре и декабре — будет видно», — сказал этот собеседник. По его словам, если IPO не получится сделать в этом году, его перенесут на 2023 год, и в этом случае компания профинансирует инвестиционную программу за счет кредитов или размещения бондов.

Еще один источник РБК, близкий к одному из организаторов IPO, объяснил желание проводить размещение именно в этом году тем, что они «видят от оставшихся в России институциональных инвесторов и инвесторов-физлиц запрос на качественные истории». Кроме того, по его словам, для Whoosh сейчас наступил «фундаментально прекрасный момент сделать сделку». «До 21 сентября [когда власти объявили частичную мобилизацию] мы видели существенный потенциал, но даже в текущих реалиях считаем, что сможем найти адекватный спрос, — пояснил собеседник РБК. — У Whoosh очень сильный и узнаваемый бренд, что должно привлечь инвесторов-физлиц, компания не только растет высокими темпами, но и является прибыльной, и поскольку объем размещения адекватен текущим реалиям, найти нужную сумму у инвесторов будет реалистично». Он также указал, что российский фондовый рынок всегда зависел от торгов с нерезидентами, а сейчас любая новая история защищена от этого риска. А из-за того что рынок «замкнули в себе», местным инвесторам интересны любые новые бумаги. «Успех IPO — это правильная комбинация спроса и предложения. Если не будет сильных внешних шоков в момент размещения и предложена адекватная цена, инвесторы будут готовы вкладываться в акции Whoosh», — настаивает источник РБК.

Инвестиционный стратег «Арикапитала» Сергей Суверов согласен, что, несмотря на «очевидные геополитические и макроэкономические риски, российский рынок заинтересован в новых качественных именах, так как традиционные экспортные секторы оказались под давлением из-за вероятного увеличения налоговой нагрузки и крепкого рубля». По его мнению, российский рынок кикшеринга растет и имеет большой потенциал, а Whoosh — крупный игрок на нем и имеет высокую маржинальность. Исходя из финансовых и операционных показателей компании, он оценил ее стоимость в 30–40 млрд руб. «По мере снижения ставок по депозитам и относительно неплохой ликвидности российского фондового рынка размещение может пройти успешно в этом году даже при наличии негативного внешнего фона, — считает Суверов. — Сумму 10 млрд руб. инвесторам по силе будет абсорбировать». Он также отметил, что в отличие от экспортеров Whoosh обслуживает локальный спрос, компания также дает доступный массовый сервис — это позволит ей быть устойчивой на фоне санкций и мобилизации.

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Анна Балашова Анна Балашова, Дарья Чебакова Дарья Чебакова
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Whoosh электросамокат IPO Мосбиржа
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