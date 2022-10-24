Сервис самокатов Whoosh запланировал привлечь ₽10 млрд в ходе IPO
«Вуш Холдинг» — владелец сервиса аренды самокатов Whoosh — намерен до конца года разместить обыкновенные акции в секторе «Инноваций и инвестиций» Московской биржи на сумму до 10 млрд руб. Об этом говорится в презентации, которую компания представляла аналитикам в середине октября (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердили два источника, близких к организаторам сделки).
Инвесторам предложат акции существующих акционеров и бумаги дополнительного выпуска, но конкретные параметры не раскрываются. По словам источника РБК, близкого к Whoosh, никто из акционеров не планирует полностью выходить из компании, предполагается, что все пропорционально продадут часть доли. Сейчас 69,7% Whoosh принадлежит основателям компании Дмитрию Чуйко, Егору Баяндину, Олегу Журавлеву и Сергею Лаврентьеву, 13% — у «ВИМ Инвестиции», 12,2% — у Ultimate Capital, 5% зарезервировано под программу мотивации сотрудников. Организаторами IPO выступают «Тинькофф» и пул банков, ориентированных на розничных инвесторов.
Привлеченные в ходе IPO средства Whoosh, по словам собеседника, близкого к компании, намерен направить на финансирование расширения географии, увеличения парка в уже существующих городах и проекты, связанные с увеличением срока жизни самокатов. Сейчас Whoosh работает в 40 городах России, Казахстана и Белоруссии.
Представитель Whoosh отказался от официальных комментариев о содержании презентации для аналитиков и планах по IPO. РБК направил запрос в «Тинькофф».
В середине сентября Forbes со ссылкой на свои источники писал, что Whoosh может провести IPO до конца этого или следующего года. Источник издания говорил, что компания хотела привлечь $100 млн (около 6 млрд руб.) и оценивала себя в $400 млн (около 24 млрд руб.).
Как развивается Whoosh
По итогам 2021 года Whoosh был лидером российского рынка кикшеринга как по числу пользователей, так и по размеру выручки. У основного конкурента — «Юрент» — было 3,5 млн пользователей и 2 млрд руб. выручки против 6,1 млн и 4,1 млрд руб. у Whoosh.
Сейчас у сервиса 11,3 млн зарегистрированных пользователей. В первом полугодии этого года пользователи Whoosh совершили 20,3 млн поездок, что в 1,8 раза больше, чем за тот же период 2021-го. Выручка компании выросла в 1,6 раза и составила 3,197 млрд руб. Из этой суммы 465 млн руб. пришлось на реализацию товаров (продажа самокатов третьим лицам, в основном в Казахстане и Белоруссии). Показатель EBITDA снизился на 6,5%, до 1,371 млрд руб. Как пояснил собеседник РБК, близкий к Whoosh, 2021 год «был звездным»: на нескольких рынках компания была практически единственным игроком, в том числе в течение нескольких месяцев в Москве и Санкт-Петербурге. «Кроме того, электросамокаты все больше становятся транспортом, люди все чаще используют подписки, что увеличивает частотность использования сервиса, но снижает среднее время и стоимость поездки», — сказал он. В первом полугодии этого года средняя стоимость поездки составила 137 руб. вместо 183 руб. за тот же период прошлого года. Согласно прогнозу, приведенному в презентации, в 2024 году средняя стоимость поездки может составить 160 руб., а в 2026-м — 175 руб. Как сообщил собеседник РБК, близкий к Whoosh, на этот показатель не влияет конкуренция. «За счет снижения [средней стоимости] спрос не растет — владельцы кикшерингов проверяли это в прошлом году. Пытаться еще снижать цены бессмысленно», — указал он. Но оговорился, что есть верхняя граница цены, когда пользователи откажутся от услуги, заменив ее другими видами транспорта или прогулкой пешком. Он прогнозирует, что в следующем году средняя стоимость поездки на самокате может вырасти до 140–150 руб.
Объем российского рынка кикшеринга, согласно прогнозу Б1 (бывший EY) и самого Whoosh, приведенному в презентации, должен вырасти с 9 млрд руб. в 2021 году до 60 млрд руб. в 2024-м и 96 млрд руб. в 2026-м. Число пользователей может увеличиться с 10 млн до 28 млн и 34 млн соответственно. В презентации отмечается, что по доле активных пользователей Россия сейчас серьезно отстает от уровня развитых стран: в 80 городах России с населением более 100 тыс. человек не присутствуют сервисы кикшеринга, а там, где они есть, самокатов в два—четыре раза меньше, чем в отдельных городах Европы и США. Количество поездок на одного активного пользователя может вырасти с 5,5 в 2021-м до 13,6 по итогам 2024-го и 16,3 — 2026-го. Потенциал рынка кикшеринга в России составляет 3–6 млрд поездок против 148 млн в 2022 году.
Рынок СНГ может вырасти с $16 млн (980 млн руб. по текущему курсу) по итогам 2022 года до $78 млн (4,8 млрд руб.) в 2024-м и $120 млн (7,4 млрд руб.) — в 2025 году.
Whoosh планирует в 2022 и 2023 годах увеличивать выручку на 50% по сравнению со значением предыдущего года, сохранить рентабельность по EBITDA на уровне 50% в этом году и 40–50% — в 2023-м. В этом году Whoosh планирует направить 1 млрд руб. на дивиденды.
Среди стратегических задач компании — увеличение проникновения сервиса в существующих городах, выход в новые города России и страны СНГ, увеличение операционной эффективности, а также создание единой платформы городской микромобильности. «Планируется подключать в приложение Whoosh другие виды микромобильности: общественный транспорт, каршеринг. Пользователь сможет получить единую, более выгодную стоимость за поездку, которая будет включать в себя несколько видов транспорта», — рассказал источник РБК, близкий к Whoosh. Детали он не уточнил, лишь отметил, что компания ведет переговоры с рядом провайдеров каршеринга и общественного транспорта и рассчитывает реализовать эти планы в среднесрочной перспективе.
От чего зависит размещение
Источник РБК, близкий к Whoosh, говорит, что вопрос проведения IPO в этом году зависит от того, «как будет чувствовать себя рынок». «Компания не будет проводить IPO в этом году, если поймет, что оно будет неудачным, пройдет не на тех условиях, что ожидает. Если рынок позволит, сделают сделку. Сейчас рынок не очень готов; что будет в ноябре и декабре — будет видно», — сказал этот собеседник. По его словам, если IPO не получится сделать в этом году, его перенесут на 2023 год, и в этом случае компания профинансирует инвестиционную программу за счет кредитов или размещения бондов.
Еще один источник РБК, близкий к одному из организаторов IPO, объяснил желание проводить размещение именно в этом году тем, что они «видят от оставшихся в России институциональных инвесторов и инвесторов-физлиц запрос на качественные истории». Кроме того, по его словам, для Whoosh сейчас наступил «фундаментально прекрасный момент сделать сделку». «До 21 сентября [когда власти объявили частичную мобилизацию] мы видели существенный потенциал, но даже в текущих реалиях считаем, что сможем найти адекватный спрос, — пояснил собеседник РБК. — У Whoosh очень сильный и узнаваемый бренд, что должно привлечь инвесторов-физлиц, компания не только растет высокими темпами, но и является прибыльной, и поскольку объем размещения адекватен текущим реалиям, найти нужную сумму у инвесторов будет реалистично». Он также указал, что российский фондовый рынок всегда зависел от торгов с нерезидентами, а сейчас любая новая история защищена от этого риска. А из-за того что рынок «замкнули в себе», местным инвесторам интересны любые новые бумаги. «Успех IPO — это правильная комбинация спроса и предложения. Если не будет сильных внешних шоков в момент размещения и предложена адекватная цена, инвесторы будут готовы вкладываться в акции Whoosh», — настаивает источник РБК.
Инвестиционный стратег «Арикапитала» Сергей Суверов согласен, что, несмотря на «очевидные геополитические и макроэкономические риски, российский рынок заинтересован в новых качественных именах, так как традиционные экспортные секторы оказались под давлением из-за вероятного увеличения налоговой нагрузки и крепкого рубля». По его мнению, российский рынок кикшеринга растет и имеет большой потенциал, а Whoosh — крупный игрок на нем и имеет высокую маржинальность. Исходя из финансовых и операционных показателей компании, он оценил ее стоимость в 30–40 млрд руб. «По мере снижения ставок по депозитам и относительно неплохой ликвидности российского фондового рынка размещение может пройти успешно в этом году даже при наличии негативного внешнего фона, — считает Суверов. — Сумму 10 млрд руб. инвесторам по силе будет абсорбировать». Он также отметил, что в отличие от экспортеров Whoosh обслуживает локальный спрос, компания также дает доступный массовый сервис — это позволит ей быть устойчивой на фоне санкций и мобилизации.