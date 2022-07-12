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Сервис аренды электросамокатов Whoosh продал бизнес в Европе

Основатель компании Дмитрий Чуйко заявил о сложности ведения дел в Евросоюзе «в существующих реалиях». Сумму сделки он не озвучил
Фото: Алексей Зотов / ТАСС
Фото: Алексей Зотов / ТАСС

Акционеры российского сервиса аренды электросамокатов Whoosh продали европейский бизнес гендиректору эстонского кикшеринга Prime Лаури Труве. Об этом «Ведомостям» сообщил основатель компании Дмитрий Чуйко.

Представитель Whoosh уточнил, что компания продаст 2,5 тыс. самокатов в Португалии и еще 2 тыс. в других странах.

Чуйко пояснил, что «в существующих реалиях ведение дел в странах ЕС осложнено», поэтому Whoosh будет развивать бизнес в России и СНГ. «Мы видим, что здесь население активно пользуется самокатами и у сервисов кикшеринга есть много возможностей для роста и развития вместе с городами. Самое важное для нас — продолжать формировать культуру вождения среди горожан и способствовать тому, чтобы самокаты как можно скорее получили правовой статус», — сказал он.

Сумму сделки по продаже бизнесмен не назвал. Аналитик «Финама» Леонид Делицын оценил максимальную стоимость европейского актива Whoosh в €10 млн при наличии пользовательской базы и в €4,5 млн при ее отсутствии (по себестоимости самокатов, если один стоит около €1 тыс.).

Whoosh был запущен в России в 2019 году, сейчас сервис работает в 28 городах страны. Его аудитория — около 2 млн человек, количество самокатов на начало марта составляло более 50 тыс. В прошлом ноябре стало известно, что компания планирует начать работу в Лиссабоне, вложив в это $20 млн из оборотных средств и долгового финансирования от банков-партнеров. Планировалось, что в этом году парк за рубежом увеличится до 15 тыс. самокатов.

В мае текущего года Чуйко сообщил, что сервис Whoosh столкнулся с проблемами при заказе процессоров у американского поставщика STM. Компания перейдет на китайские чипы и будет искать локальных поставщиков, добавил ее основатель.

В июне Whoosh заработал в Минске и Алма-Ате.

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