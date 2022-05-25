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Бизнес ,  
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Глава Whoosh сообщил о проблемах с поставкой чипов для электросамокатов

Российский сервис закупал процессоры для электросамокатов у американской STM. По словам гендиректора Whoosh, из-за ситуации с дефицитом полупроводников в мире компания не может выкупить свой заказ
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Российский сервис аренды электросамокатов Whoosh столкнулся с проблемами при заказе процессоров у американского поставщика STM, сообщил на форуме Startup Village генеральный директор Whoosh Дмитрий Чуйко.

«Есть, допустим, процессоры, что мы покупали, американского производства, и сейчас у нас был заказ на эти процессоры. Мы просто не смогли его выкупить, потому что ситуация [в мире] такая», — пожаловался он.

Предприниматель отметил, что компания будет переходить на китайские процессоры. Параллельно в сервисе активно общаются с Минпромторгом и с российскими компаниями насчет производства в России необходимых для электросамокатов деталей, включая чипы. «Мы ищем много локальных поставщиков, в том числе для комплектующих по механике, где-то по пластику, по GPS в том числе», — уточнил Чуйко.

Дефицит чипов и полупроводников наблюдается по всему миру с начала пандемии COVID-19 из-за нарушения логистических цепочек и возросшего спроса на высокопроизводительные компьютеры. Впоследствии тенденция усилилась из-за торгового противостояния США и Китая, а также восстановления экономики после смягчения коронавирусных мер.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Whoosh был запущен в 2019 году выходцами из S7 Group — бывшим замгендиректора по инновациям Дмитрием Чуйко, экс-замгендиректора по технологическому развитию S7 Travel Retail Егором Баяндиным, главой внутреннего ИТ-интегратора авиакомпании Олегом Журавлевым и ответственным за корпоративные продажи S7 Сергеем Лаврентьевым. Сервис доступен более чем в 30 городах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. На начало марта у компании было более 50 тыс. самокатов.

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Ранее опрошенные РБК представители сервисов аренды электросамокатов заявили, что, несмотря на санкции, успели подготовиться к предстоящему сезону. В частности, представитель Whoosh заявил, что компания еще зимой закупила запчасти для самокатов в другой стране (в какой, он не уточнил). Представитель Urent рассказал, что компания приобрела китайские самокаты, а часть деталей печатает на 3D-принтерах в России. Представитель пресс-службы Molnia заявил, что сервис не испытывает трудности из-за введения санкций в отношении России и логистических проблем, так как «заранее сформировал парк самокатов и закупил все необходимые детали с запасом».

Однако в сервисах не исключили рост стоимости поездок. По словам представителя Whoosh, там начали сезон с тарифов прошлого года, сейчас цена поездки составляет 8 руб. за минуту, а старт обойдется в 50 руб. «Но не исключаем, что нужно будет скорректироваться в сторону увеличения, чего не хотелось бы», — сказал он. В пресс-службе Urent сообщили, что в начале сезона цена за поездку составит 5–7 руб. за минуту (и 50 руб. за старт каждой), а дальше она «будет зависеть от спроса и предложения на рынке». У сервиса Molnia в стандартном тарифе с разрешенной скоростью езды 20 км/ч старт поездки обойдется в 45 руб. и далее по 5 руб. при поминутном тарифе.

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Теги
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электросамокат чипы Whoosh дефицит
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