Сервис аренды самокатов Whoosh получил почти ₽2 млрд от ВТБ и «Открытия»

Сервис аренды электросамокатов Whoosh привлек инвестиции от структур ВТБ и банка «Открытие». В 2021 году число пользователей сервиса должно превысить 6 млн человек, рассчитывают его создатели

Фото: whoosh.bike / Facebook

Сервис аренды электросамокатов Whoosh привлек более $25 млн (около 1,8 млрд руб. по текущему курсу) от закрытого паевого инвестфонда «ВТБ Капитал пре-АйПиО Фонд» и инвестиционной структуры банка «Открытие», говорится в поступившем в РБК сообщении ВТБ. Информацию подтвердил гендиректор Whoosh Дмитрий Чуйко. Представитель Whoosh не раскрыл оценку компании, но отметил, что по условиям сделки структура ВТБ получила 13,7% акций (банк «Открытие» в состав акционеров не вошел).

Что такое Whoosh Whoosh был запущен в 2019 году выходцами из S7 Group — бывшим замгендиректора по инновациям группы Дмитрием Чуйко, экс-замгендиректора по технологическому развитию S7 Travel Retail Егором Баяндиным, главой внутреннего ИТ-интегратора авиакомпании Олегом Журавлевым и ответственным за корпоративные продажи S7 Сергеем Лаврентьевым. Сервис доступен в 12 городах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. На конец 2020 года у компании было более 10 тыс. самокатов. Ранее в Whoosh проинвестировали более $1 млн бизнес-ангелы. По данным СПАРК, паевому фонду «ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд» принадлежит 13,7% акций компании, еще 12,95% у зарегистрированного на Каймановых Островах фонда «Айпи Гроус Фанд ЭсПиСи». Доли четырех сооснователей компании (44,68% у Дмитрия Чуйко, 12,12% у Егора Баяндина, 11,8% у Сергея Лаврентьева и 4,76% у Олега Журавлева) находятся под обременением банка «Открытие».

По словам Чуйко, полученные средства компания планирует вложить в расширение географии и увеличении парка электросамокатов до более чем 35 тыс. к началу сезона 2021 года. Он ожидает, что это приведет к росту числа пользователей сервиса с 2 млн (оценка на конец прошлого года) до не менее чем 6 млн.

Часть средств планируется инвестировать в доработку софта и оборудования. По словам Чуйко, в этом году на улицах появятся новые самокаты с улучшенными ходовыми характеристиками и технологической составляющей. Ранее компания уже реализовала зоны ограничения скорости, в которых ради безопасности пользователя самокат едет медленнее. «Сейчас мы создаем новый IoT-контроллер (Internet of Things, интернет вещей), который позволит анализировать внешнюю обстановку — препятствия на пути, качество дорожного покрытия и воздуха и др. Благодаря этим данным мы сможем дополнительно ограничивать скорость, выстраивать наиболее оптимальные по скорости и комфортности маршруты и т.д.», — рассказал Чуйко.