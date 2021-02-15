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Сервис аренды самокатов Whoosh получил почти ₽2 млрд от ВТБ и «Открытия»

Сервис аренды электросамокатов Whoosh привлек инвестиции от структур ВТБ и банка «Открытие». В 2021 году число пользователей сервиса должно превысить 6 млн человек, рассчитывают его создатели
Фото: whoosh.bike / Facebook
Фото: whoosh.bike / Facebook

Сервис аренды электросамокатов Whoosh привлек более $25 млн (около 1,8 млрд руб. по текущему курсу) от закрытого паевого инвестфонда «ВТБ Капитал пре-АйПиО Фонд» и инвестиционной структуры банка «Открытие», говорится в поступившем в РБК сообщении ВТБ. Информацию подтвердил гендиректор Whoosh Дмитрий Чуйко. Представитель Whoosh не раскрыл оценку компании, но отметил, что по условиям сделки структура ВТБ получила 13,7% акций (банк «Открытие» в состав акционеров не вошел).

Что такое Whoosh

Whoosh был запущен в 2019 году выходцами из S7 Group — бывшим замгендиректора по инновациям группы Дмитрием Чуйко, экс-замгендиректора по технологическому развитию S7 Travel Retail Егором Баяндиным, главой внутреннего ИТ-интегратора авиакомпании Олегом Журавлевым и ответственным за корпоративные продажи S7 Сергеем Лаврентьевым. Сервис доступен в 12 городах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. На конец 2020 года у компании было более 10 тыс. самокатов. Ранее в Whoosh проинвестировали более $1 млн бизнес-ангелы.

По данным СПАРК, паевому фонду «ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд» принадлежит 13,7% акций компании, еще 12,95% у зарегистрированного на Каймановых Островах фонда «Айпи Гроус Фанд ЭсПиСи». Доли четырех сооснователей компании (44,68% у Дмитрия Чуйко, 12,12% у Егора Баяндина, 11,8% у Сергея Лаврентьева и 4,76% у Олега Журавлева) находятся под обременением банка «Открытие».

По словам Чуйко, полученные средства компания планирует вложить в расширение географии и увеличении парка электросамокатов до более чем 35 тыс. к началу сезона 2021 года. Он ожидает, что это приведет к росту числа пользователей сервиса с 2 млн (оценка на конец прошлого года) до не менее чем 6 млн.

Электросамокаты опередили велосипеды на рынке аренды
Бизнес
Фото:Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Часть средств планируется инвестировать в доработку софта и оборудования. По словам Чуйко, в этом году на улицах появятся новые самокаты с улучшенными ходовыми характеристиками и технологической составляющей. Ранее компания уже реализовала зоны ограничения скорости, в которых ради безопасности пользователя самокат едет медленнее. «Сейчас мы создаем новый IoT-контроллер (Internet of Things, интернет вещей), который позволит анализировать внешнюю обстановку — препятствия на пути, качество дорожного покрытия и воздуха и др. Благодаря этим данным мы сможем дополнительно ограничивать скорость, выстраивать наиболее оптимальные по скорости и комфортности маршруты и т.д.», — рассказал Чуйко.

Основатель компании добавил, что в будущем она будет рассматривать варианты выхода за рубеж, поскольку на европейском рынке «есть большие игроки, которые с точки зрения сервиса, софта и технологий сильно позади». Но для этого сначала компании необходимо закрепиться во многих российских городах и найти иностранного стратегического инвестора, «который сможет дать компании какую-то дополнительную ценность, кроме денег».

Руководитель департамента альтернативных инвестиций «ВТБ Капитал Инвестиции» Магомед Асхабов отметил, что Whoosh заинтересовал компанию, поскольку использует «передовые технологии и разрабатывает их самостоятельно». Представитель банка «Открытие» не ответил на запрос РБК.

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Эксперты назвали ключевую проблему ограничения скорости электросамокатов
Общество
Фото:Игорь Иванко / АГН «Москва»

По данным департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, опубликованным в его официальном Telegram-канале, в 2020 году жители столицы совершили 2 млн поездок на самокатах, что в пять раз больше, чем годом ранее. Сейчас в городе работает семь операторов аренды электросамокатов, которые используют 5 тыс. устройств. По оценке аналитиков McKinsey, объем глобального рынка микромобильности (самокатов, велосипедов и др.) к 2030 году достигнет $300–500 млрд в мире, из них $100–150 млрд придется на страны Европы.

Совладелец сервиса аренды велосипедов и электросамокатов Urent Андрей Азаров говорит, что после разгара пандемии рынок микромобильности активно растет во всем мире, а в России он ожидает кратный рост пользователей. «Банки активно идут в микромобильность во всем мире. Деньги нужны на закупку новой техники. ВТБ планирует строить свою экосистему. Велосипеды уже есть, сейчас добавятся самокаты», — отметил он. По планам самой Urent, у нее будет около 60 тыс. самокатов в 2021 году. Основатель инвесткомпании A.Partners Алексей Соловьев считает, что, несмотря на то, что «ВТБ Капитал» получил долю в компании за счет средств паевого фонда, это может быть частично стратегическая инвестиция для развития экосистемы банка.

Автор
Владислав Скобелев
ВТБ «ФК Открытие» S7 аренда
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