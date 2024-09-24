В Дагестане нашли подземную майнинг-ферму

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В Сергокалинском районе Дагестана правоохранители обнаружили под землей майнинг-ферму для незаконной добычи криптовалюты, сообщило правительство региона в телеграм-канале.

Об обнаружении в республике под землей установок для добычи криптовалюты накануне на совещании сообщилпредседатель правительства региона Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Он отметил, что ответственные службы должны уделить больше внимания и сил вопросам борьбы с незаконным майнингом в республике. Глава правительства пояснил, что владельцы установок для незаконной добычи криптовалюты стали придумывать новые методы для обхода закона, в частности, устанавливать майнинг-фермы под землей.

В некоторых районах Дагестана, по словам Абдулмуслимова, стали использовать передвижные установки.

В начале августа президент России Владимир Путин подписал закон о легализации деятельности по добыче криптовалют. Майнеров обязалипредоставлять в уполномоченный орган информацию о получении цифровой валюты в результате их деятельности, об адресах-идентификаторах.

Заниматься майнингом разрешили только тем российским юрлицам и индивидуальным предпринимателям, которые включены в соответствующий реестр. Физлица могут добывать криптовалюту без включения в реестр, однако они должны не превышать установленные правительством лимиты энергопотребления.

Юрлица и ИП, которые занимаются деятельностью в сфере электроэнергетики, могут заниматься майнингом, а реклама криптовалюты и различных сервисов, построенных на ее использовании, тоже запрещена.

Также закон предусматривает возможность запрета майнинга на определенных территориях или в определенных регионах.

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