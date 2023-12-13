Жители Махачкалы перекрыли дорогу после перебоев с электричеством

Горожане пожаловались на то, что света нет в течение нескольких суток. Перебои с электроснабжением возникли из-за сильного ветра и дождя в Дагестане

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Жители севера Махачкалы перекрыли дорогу из-за продолжительного отключения электричества, сообщает корреспондент РБК Кавказ.

Горожане жалуются на то, что света нет в течение нескольких суток, из-за чего в их домах также не работают обогревательные приборы. К жителям выехали представители мэрии города и ресурсоснабжающих компаний.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» пишет, что недовольные перебоями в электроснабжении жители блокировали движение автомобилей на проспектах Гамидова и Акушинского.

В телеграм-канале администрации города сообщается, что к жильцам домов на улице Гамидова были направлены сотрудники мэрии «для разъяснения вопроса перебоев в подаче электроснабжении». В настоящее время жители разошлись по домам.

Также было восстановлено движение на проспекте Акушинского, а с жильцами близлежащих домов разговаривали заместитель министра энергетики и тарифов Раджаб Набиев и сотрудники администрации.

РБК обратился за комментарием в пресс-службы регионального управления МВД и мэрии Махачкалы.

В «Дагэнерго» пообещали восстановить электроснабжение поселка Сепараторов и улицы Гамидова в течение двух-трех часов. Энергетики объяснили продолжительное отключение электричества тем, что «специалисты долгое время не могли найти место повреждения линии электропередачи». «Ситуацию осложняли неблагоприятные погодные условия», — пояснили в администрации.

По данным телеканала «Дагестан», массовое отключение света в регионе произошло из-за сильного ветра и дождя. Непогода обрушилась на Махачкалу, Южно-Сухокумск, а также на Магарамкентский, Дербентский, Карабудахкентский, Кизлярский и Бабаюртовский районы.

В «Дагэнерго» утром 13 декабря сообщили, что энергетиков перевели на особый режим работы из-за ухудшения погодных условий. На регион обрушились сильный ветер с порывами до 25 м/с, сильный дождь, а температура понизилась до минусовых отметок, уточнили в компании. Днем там сообщили, что специалисты восстановили работу 202 энергообъектов — шести линий электропередачи и 196 трансформаторных пунктов. Позднее, к 16:00, энергетики вернули свет около 60% потребителей. Последствия сильного ветра и дождя в регионе устраняют 26 бригад — 75 человек и 31 единица техники.

В телеграм-канале администрации Махачкалы сообщается, что мэр Юсуп Умавов провел оперативное заседание ситуационного центра с представителями ресурсоснабжающих организаций из-за проблем с электричеством. «Умавов в срочном порядке поручил задействовать все имеющиеся ресурсы городского хозяйства в ликвидации аварий в подаче электроснабжения», — говорится в сообщении.

В августе аномальная жара стала причиной веерного отключения электроэнергии в Дагестане. Тогда из-за проблем с электричеством жители Махачкалы перекрыли улицу Гаджиева. Глава Дагестана Сергей Меликов тогда назвал протесты горожан нарушением закона и заявлял, что «такие «формы диалога» только добавят нам проблем, давая почву нашим недоброжелателям сыграть на проблемах людей в своих нечестных целях». Он пригрозил пресекать подобные акции. Частично были обесточены также жители Дербента.