Кошелек в сим-карте: как сотовые операторы используют блокчейн в работе

Сотовые операторы в разных странах мира внедряют блокчейн в сим-карты для повышения безопасности и упрощения доступа к криптокошельку. Российские компании тоже рассматривают такую возможность, но мешают регуляторные ограничения

Фото: Андрей Любимов / РБК

В 2023 году китайский оператор China Telecom заключил соглашение о партнерстве с компанией Conflux Network, в рамках которого предполагалось разработать и выпустить сим-карты с поддержкой блокчейна. Такие сим-карты хранят открытые и закрытые ключи пользователя и управляют ими, а также позволяют безопасно использовать цифровые подписи, не раскрывая их, проводить платежные транзакции, передавать уникальные токены (NFT), пользоваться децентрализованными приложениями (Dapps) и получить доступ в метавселенные.

Блокчейн — это распределенная база данных, которая содержит информацию обо всех транзакциях, проведенных участниками системы. Каждая следующая транзакция зависит от предыдущей, таким образом, данные невозможно изменить или удалить. Впервые термин появился для обозначения распределенной базы данных, реализованной в биткоине.

В мае этого года один из крупнейших операторов в мире Vodafone заявил о планах интеграции блокчейн-технологий в мобильные устройства через сим-карты. Ожидается, что это улучшит пользовательский опыт и откроет новые возможности для бизнеса в сфере мобильных технологий. Vodafone ожидает, что к 2030 году в мире будет использоваться около 8 млрд смартфонов, из которых в 5,6 млрд будет встроен криптокошелек.

Что делают российские операторы

Среди российских операторов МТС изучает возможность внедрения блокчейн-технологий в смартфоны, рассказал РБК источник, знакомый с планами компании. По его словам, основная идея заключается в привязке сим-карт к цифровой идентификации и криптокошелькам. Представитель МТС сообщил, что компания изучает возможность использования блокчейн-технологий в будущем, после решения всех регуляторных вопросов по их применению, отказавшись раскрывать детали.

МТС заявила об интересе к блокчейну в апреле 2024-го, когда открыла профильный акселератор. Компания планировала инвестировать $5 млн в продукты, основанные на этой технологии. В середине августа МТС подвела итоги конкурса и выбрала трех победителей — платформу для управления активами и инвестиционными сделками SquareFi, финтех-стартап 1ndex и решение для автоматизации процесса выпуска цифровых складских расписок АМБАР. Перечисленные компании должны получить возможность встроить свой продукт в экосистему МТС и иметь доступ к инфраструктуре и каналам продаж.

Представители «МегаФона», «Т2 РТК Холдинга» (бренд Т2) и «ВымпелКома» («Билайн») не стали комментировать, намерены ли они внедрять блокчейн в сим-карты.

Для чего операторам нужен блокчейн

Интеграция криптокошелька в сим-карту может использоваться как средство идентификации и аутентификации, а также для хранения и проведения транзакций в криптовалютах, объясняет ведущий исследователь лаборатории блокчейна и финтеха бизнес-школы «Сколково» Екатерина Семерикова. Она пояснила, что сейчас, чтобы попасть в сервисы на базе блокчейна и криптовалют, необходимо завести криптокошелек. «Для большей части населения России это может показаться сложным. Интегрированный в сим-карту кошелек появляется в телефоне без необходимости регистрации в дополнительных сервисах или использования другого девайса. Для человека это в первую очередь про упрощение доступа и использования своих цифровых активов», — считает эксперт.

Также цифровой кошелек, интегрированный в сим-карту, может быть использован для хранения цифровых рублей и оплаты этой валютой офлайн, продолжает Семерикова. Она напомнила, что в Китае уже есть подобный кейс — владелец цифровых юаней может выпустить сим-карту, которая с помощью интеграции с приложением «Цифровой юань» дает возможность пользоваться валютой, даже когда телефон выключен.

Интеграция блокчейн-технологий в сим-карты даст операторам возможность предоставлять новые виды услуг, такие как интеграция криптокошельков, токенов лояльности или других цифровых активов, говорит глава Tehnobit Александр Пересичан. По его словам, хранение криптовалют на сим-карте, а не на телефоне может обеспечить дополнительную безопасность. Блокчейн можно использовать и как способ идентификации для доступа к различным сервисам, таким как банковские счета, социальные сети и другие онлайн-сервисы, без необходимости помнить множество паролей, добавил эксперт.

При этом с технической точки зрения встраивание криптокошельков потребует глубоких изменений в архитектуре сим-карт, отметил аналитик финансового холдинга VG GROUP Виталий Будич. По его словам, потребуется встроить модули, поддерживающие работу с криптографическими алгоритмами и закрытыми или открытыми ключами, это позволит хранить ключи для криптокошельков. По словам Пересичана, сим-карты оснащены защищенными модулями для хранения и выполнения криптографических операций. Для их использования как криптокошелька нужно встроить чип, который может выполнять криптографические функции и взаимодействовать с блокчейн-сетью. «По сути, на сим-карте будет установлен софт, который позволит создавать, подписывать и отправлять транзакции в блокчейн. При этом производители операционных систем, например Android или iOS, не смогут видеть транзакции, так как ключи хранятся внутри защищенного модуля сим-карты», — указал эксперт.

За счет внедрения блокчейна и использования автоматизации на базе смарт-контрактов операторы в перспективе смогут снизить капитальные и операционные затраты, а также ускорить процесс учета, рассуждает Будич. Технология позволяет участникам обмена взаимодействовать друг с другом без посредников, что сокращает комиссии и время обработки платежей, пояснил он. Кроме того, блокчейн-системы могут обрабатывать платежи в режиме реального времени, что значительно ускоряет взаиморасчеты между сторонами. «Также внедрение блокчейна может повысить безопасность и снизить количество мошенничеств в сотовых сетях, таких как подделка сим-карт или незаконный доступ к услугам оператора», — уверен Будич.

Что не так с регулированием

В августе президент России Владимир Путин подписал закон, который легализует майнинг криптовалют с 1 ноября 2024 года. Документ среди прочего запрещает использование криптовалют для расчетов в России, их предложение неограниченному кругу лиц и рекламу. Способы легализации созданной в результате майнинга криптовалюты в законе не прописаны. Эксперты отмечали, что она может либо находиться на кошельках лиц, либо ее необходимо выводить за рубеж и там продавать.

Важной частью закона является интеграция цифровых финансовых активов (ЦФА). Она позволяет иностранным ЦФА торговаться на российских блокчейн-площадках, а Центральный банк получил право вводить запреты на размещение отдельных выпусков, если они угрожают финансовой стабильности. Таким образом, закон создает правовую основу для регулирования как майнинга, так и оборота ЦФА, что связано с планами по внедрению цифрового рубля в будущем, уточняли авторы документа. С 1 августа 2023 года вступили в силу основные положения закона о цифровом рубле, который планируется запустить в ближайшие два года. Предполагается, что цифровой рубль будет интегрирован с ЦФА.

Руководитель практики «Цифровая экономика» юридической компании GMT Legal Денис Поляков говорит, что сейчас использование сим-карты в качестве аппаратного кошелька для хранения криптовалюты может квалифицироваться как организация ее обращения, а значит, ее предложение и реклама неограниченному кругу лиц попадут под запрет.