Депутаты поддержали экспериментальные биржевые торги криптовалютой

Комитет Госдумы одобрил поправки, которые разрешают ЦБ в рамках эксперимента установить правила проведения торгов криптовалютой, создать платформу на базе НПС для операций с ней и оператора по расчетам в цифровой валюте

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Центробанк в рамках экспериментального правового режима (ЭПР) сможет установить правила проведения биржевых торгов цифровой валютой, следует из законопроекта, одобренного комитетом Госдумы по финансовому рынку ко второму чтению.

Также Банк России сможет создать оператора по расчетам в цифровых валютах на базе Национальной платежной системы (НПС) и провести эксперимент по проведению расчетов в цифровой валюте по внешнеторговым договорам. Последнее положение входило в текст законопроекта, который был принят в первом чтении 24 июля, поправки ко второму чтению расширили эксперимент для проведения внутренних торгов криптовалютой.

ЦБ должен будет установить порядок допуска и прекращения допуска цифровых валют к торгам и определить требования к организаторам торговли, которые смогут проводить торги, в том числе определить случаи, когда услуги по проведению организованных торгов цифровой валютой могут оказываться торговой системой.

Также Центробанк с 1 сентября сможет создать электронную платформу для операций с цифровыми валютами на базе НПС и определить правила работы платформы, ее оператора и пользователей.

«Интерфакс» пишет, что законопроект во втором чтении планируется рассмотреть 30 июля.

Эта инициатива идет параллельно с другим законопроектом, который предлагает запретить обращение криптовалюты в России. Исключение составят эксперименты ЦБ и майнеры цифровых валют.