Маск заявил о запуске интернет-сети Starlink в Иране

Сообщением о запуске глава SpaceX ответил на пост госсекретаря США Блинкена о публикации Минфином генеральной лицензии, позволяющей предоставить иранцам доступ к интернету для противодействия цензуре

Глава SpaceX и Tesla Илон Маск сообщил о запуске cпутниковой интернет-сети Starlink в Иране. Об этом он написал в Twitter в ответ на пост госсекретаря США Энтони Блинкена о публикации Минфином генеральной лицензии, позволяющей предоставить иранцам «более широкий доступ к цифровым коммуникациям для противодействия цензуре со стороны иранского правительства».

«Активирую Starlink», — написал Маск.

23 сентября Министерство финансов США опубликовало генеральную лицензию, после того как иранские власти отключили интернет для большинства граждан на фоне подавления мирных протестов,вызванных смертью студентки Махсы Амини. Она была задержана за неправильное ношение хиджаба полицией нравов. После задержания девушка впала в кому и через несколько дней умерла. «В то время как правительство Ирана отключает доступ своего народа к глобальному интернету, Соединенные Штаты принимают меры для поддержки свободного потока информации и доступа к информации, основанной на фактах, для иранского народа», — говорится в сообщении ведомства.

В конце февраля, после начала военных действий на Украине, глава SpaceX сообщил, что Starlink стал доступен в этой стране.

Starlink — проект по созданию системы спутников, целью которой является обеспечение глобального доступа к высокоскоростному интернету. Спутники развертывают на орбите высотой 550 км, компания намерена к середине 2020-х годов вывести порядка 12 тыс. таких аппаратов.



Согласно карте на сайте Starlink, сейчас интернет-сеть доступна на территориях Северной Америки, Европы, Австралии, Бразилии и еще нескольких стран. В остальных государствах срок начала работы сети либо назначен на следующий год, либо пока не определен. В том числе метки стоят на территории Антарктики.

В середине сентября Маск заявил, что сеть Starlink компании SpaceX теперь доступна на всех континентах Земли.