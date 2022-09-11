SpaceX запустила ракету-носитель Falcon с 34 спутниками Starlink

Американская SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 34 интернет-спутниками Starlink. Прямая трансляция запуска велась в YouTube компании.

Запуск состоялся в 21:20 по местному времени (04:20 мск) с Космического центра Кеннеди в американском штате Флорида. Ракета выведет на низкую околоземную орбиту 34 интернет-спутника Starlink, а также спутник AST SpaceMobile BlueWalker 3.

Starlink — проект по созданию системы спутников, целью которой является обеспечение глобального доступа к высокоскоростному интернету. Спутники развертывают на орбите высотой 550 км, компания намерена к середине 2020-х годов вывести порядка 12 тыс. таких аппаратов.

С начала года SpaceX неоднократно отправляла в космос ракеты Falcon 9 с десятками спутников на борту. Пуски производили 19 января, 2 апреля, 6 и 14 мая, 10 августа.

После начала военной спецоперации России оборудование для доступа к интернету Starlink получили и власти Украины, в том числе его используют специальные миссии украинских разведчиков, а также военные и гражданские администрации.