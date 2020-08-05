Samsung представил новую линейку флагманских смартфонов Galaxy Note20

Южнокорейский производитель Samsung Electronics представил новую линейку флагманов Galaxy Note20 и Galaxy Note20 Ultra. Их рекомендованная цена для продажи составит 79,9 и 99,9 тыс. рублей за версию с 256 Гб соответственно

В среду, 5 августа, южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics представил новую линейку устройств — Galaxy Note20 и Galaxy Note20 Ultra. Презентация впервые проходит в онлайн-формате и транслируется в прямом эфире на официальном сайте компании, также детали о новинках указаны в сообщении Samsung, поступившем в РБК.

Смартфон Galaxy Note20 получил камеру с поддержкой записи видео в формате 8K, также в устройстве доступны инструменты для съемки видео со скоростью 120 кадров в секунду в разрешении FullHD. Модель Galaxy Note20 Ultra также оснащена автофокусом с лазерным сенсором.

Оба смартфона получат перо S Pen, с помощью которого можно также дистанционно управлять устройством. В Galaxy Note20 будет 256 Гб внутренней памяти, Galaxy Note 20 Ultra поступит в продажу в моделях на 256 и 512 Гб.

В компании подчеркнули, что новые смартфоны созданы как для работы (для чего, например, были усовершенствованы заметки Samsung Notes), так и для игр. «Samsung смогла обеспечить максимально широкие игровые возможности на устройствах Galaxy Note20, чтобы пользователи чувствовали себя настоящими киберспортсменами», — указано в сообщении производителя.

Помимо линейки смартфонов, Samsung анонсировал планшеты Galaxy Tab S7 и S7+, которые оснащены дисплеями в 11 и 12,4 дюйма соответственно. Также в компании сообщили о создании новой модели гибкого смартфона Galaxy Z Fold2 с двумя безрамочными дисплеями в 6,2 и 7,6 дюйма. Он поступит в продажу в черном и бронзовом цветах, однако о его доступности в компании пообещали сообщить дополнительно.

Все представленные новинки поступят в продажу в России 21 августа 2020 года, также будет открыт предзаказ с 5 по 20 августа включительно, указано в сообщении компании. Рекомендованная цена для продажи в России для Galaxy Note20 с 256 Гб внутренней памяти составила 79,9 тыс. рублей, он поступит в продажу бронзовом, черном и белом цветах. Для Galaxy Note20 Ultra рекомендованная цена — 99,9 тыс. рублей за версию с 256 Гб памяти и 119,9 тыс. рублей за модель с 512 Гб внутренней памяти, устройство будет доступно в мятном, бронзовом цветах, а также в цвете «графит».

Планшенты Galaxy Tab S7 и Galaxy Tab S7+ можно будет приобрести в бронзовом, черном и серебряном цветах за 69,9 тыс. и 57,9 тыс. за Wi-Fi версию, а также за 79,9 и 64,9 тыс. за устройство с поддержкой LTE.

Многие анонсы Samsung стали известны благодаря утечкам задолго до конференции. За несколько часов до мероприятия инсайдер опубликовал официальные фотографии и видеоролики, на которых показаны смартфоны Galaxy Note20 и Note20 Ultra, гибкий смартфон Samsung Galaxy Z Fold2, планшеты Galaxy Tab S7 и S7+, а также новые наушники и «умные» часы. Косвенно эти анонсы подтверждали и сами представители Samsung. В июле 2020 года президент и глава подразделения IT и мобильных коммуникаций Samsung Electronics Тэ Мун Ро подтвердил анонс пяти новых устройств, а вскоре после этого компания опубликовала трейлер конференции, в котором на затемненном изображении можно было распознать часы, наушники, смартфоны и планшет.

Ранее в начале августа СМИ со ссылкой на источники и статистику партнера нескольких производителей электроники сообщили, что Samsung вернул себе первое место по продажам смартфонов в России. По их данным, в июне 2020 года доля Samsung в натуральном выражении составила 26%, опередив Honor (суббренд Huawei) на 3%, а уже в июле их доли достигли более 30% и 20% соответственно. При этом еще в мае эти показатели находились на уровне 21,1% и 23% соответственно. Тогда представитель МТС подтвердил, что Samsung опередил Honor по штучным продажам на десятую долю процента. В группе «М.Видео — Эльдорадо» также уточнили, что в июне Samsung обогнал Honor, «чему способствовали ряд промокампаний и расширение ассортимента в среднем ценовом диапазоне».

По данным группы «М.Видео — Эльдорадо», в первом полугодии 2020 года продажи составили около 14 млн смартфонов на сумму 232 млрд руб., при этом средний чек остался на уровне прошлого года — около 16,5 тыс. руб. По итогам полугодия в денежном выражении пятерку лидеров составляют Apple, Samsung, Honor, Xiaomi и Huawei, а в штучных продажах — Honor, Samsung, Xiaomi, Apple и Huawei.

Представитель пресс-службы компании «Связной» рассказал, что по итогам первого полугодия 2020 года в штучных продажах первое место занял Honor (доля рынка 25,7%), на втором месте Samsung (22,9%), замыкает тройку лидеров Xiaomi (18,8%). В денежном выражении лидером стал Apple (33,2%), вслед за ним идут Samsung (24,8%) и Honor (17,5%).