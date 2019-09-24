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Технологии и медиа ,  
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Xiaomi показала новый смартфон с экраном с двух сторон за ₽178 тыс.
Китайская компания презентовала новую модель смартфона, экран у которого занимает более 180% лицевой панели. В продажу Mi MIX Alpha выпустят в декабре, по цене более $2800
Фото: Jason Lee / Reuters

Китайская компания Xiaomi презентовала модель смартфона Mi MIX Alpha. В новом гаджете необычно все — от камеры с рекордным для смартфонов датчиком изображения в 108 Мп до цены 20 тыс. юаней (более $2800, или 178 тыс. руб.).

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Но самым необычным в устройстве является, конечно, его дисплей. Экран опоясывает гаджет практически полностью — на тыльной стенке оставлена незакрытой лишь небольшая полоска, на которой размещена камера, способная делать снимки с разрешением 12 032 x 9024 пикселя. Таким образом, смартфон представляет собой практически сплошной экран, согласно официальной презентации его площадь составляет 180,6% лицевой панели. Экран сенсорный, но создатели аппарата уверяют, что специально разработанные алгоритмы защитят пользователей от случайных нажатий.

Экран на задней стороне аппарата сделал ненужной фронтальную камеру, при необходимости смартфон можно просто перевернуть и воспользоваться основной камерой, используя экран как видоискатель. Кроме того, на тыльной стороне расположены сверхширокоугольный модуль для макросъемки и модуль с телеобъективом.

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Корпус Mi MIX Alpha сделан из титанового сплава, экран защищен особо прочным стеклом, а свободная от экрана задняя часть изготовлена из ударостойкой керамики. Аппарат поддерживает работу в сетях 5G, снабжен аккумулятором емкостью 4050 мАч, процессором Snapdragon 855+, 12 Гб оперативной памяти и 512 Гб флеш-памяти.

Генеральный директор компании Xiaomi Лей Цзюнь показал на презентации работающий образец Mi MIX Alpha, в продажу модель планируется выпустить в декабре 2019 года.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Xiaomi, смартфон
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