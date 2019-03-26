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BlackRock $485 (+14,83%) прогноз UBS к 12.02.20 Купить
Dollar General $133 (+11,53%) прогноз BMO Capital Markets к 14.03.20 Купить
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Xiaomi показала заряжающее смартфон за 17 минут зарядное устройство
Технология Super Charge Turbo позволяет зарядить смартфон с батареей емкостью 4000 мА·ч за 17 минут, следует из видео, опубликованного топ-менеджерами китайской компании Xiaomi
Фото: Zuma / ТАСС

Китайская компания Xiaomi разработала зарядное устройство для смартфона, способное зарядить его за 17 минут. Видео, демонстрирующее работу зарядного устройства, было опубликовано вице-президентом Xiaomi Лу Вейбингом в социальной сети Weibo. ​Лу Вейбинг также является генеральным менеджером подбренда Xiaomi — Redmi. Это же видео разместил на своей странице в Weibo президент компании Xiaomi Линь Бинь.

Видео: weibo.com

На видео показаны два мобильных устройства, а также таймер, который показывает, сколько времени прошло с момента начала зарядки. Одно из них — смартфон с аккумулятором на 4000 мА·ч, второе — смартфон Oppo с аккумулятором на 3700 мА·ч, подключенный к зарядке с технологией Super VOOC мощностью 50 Вт (эта технология позволяет заряжать аккумулятор до 75% за 30 минут, утверждает производитель).

На ролике видно: смартфон с аккумулятором емкостью 4000 мА·ч, подключенный к зарядке Xiaomi, заряжается от 0 до 100% за 17 минут. За это же время смартфон Oppo с батареей меньшей емкости зарядился на 65%.

В конце ролика на несколько секунд появляется надпись, из которой можно сделать вывод, что новая технология получила название Super Charge Turbo, а мощность зарядного устройства составит 100 Вт.

Компания не привела в видео никаких дополнительных деталей и не назвала дату релиза новой технологии.

«Xiaomi не объявила, какие смартфоны (если таковые уже есть) будут оснащены зарядным устройством с новой технологией. Однако, учитывая, что видео было размещено генеральным менеджером компании Redmi Лу Вейбингом, разумно предположить, что телефон Redmi будет в числе первых. Но когда?» — задается вопросом The Verge.

Авторы: Наталья Демченко, Маргарита Девяткина
Теги: Xiaomi, смартфон, зарядка
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