Xiaomi показала заряжающее смартфон за 17 минут зарядное устройство

Технология Super Charge Turbo позволяет зарядить смартфон с батареей емкостью 4000 мА·ч за 17 минут, следует из видео, опубликованного топ-менеджерами китайской компании Xiaomi

Фото: Zuma / ТАСС

Китайская компания Xiaomi разработала зарядное устройство для смартфона, способное зарядить его за 17 минут. Видео, демонстрирующее работу зарядного устройства, было опубликовано вице-президентом Xiaomi Лу Вейбингом в социальной сети Weibo. ​Лу Вейбинг также является генеральным менеджером подбренда Xiaomi — Redmi. Это же видео разместил на своей странице в Weibo президент компании Xiaomi Линь Бинь.

Видео: weibo.com

На видео показаны два мобильных устройства, а также таймер, который показывает, сколько времени прошло с момента начала зарядки. Одно из них — смартфон с аккумулятором на 4000 мА·ч, второе — смартфон Oppo с аккумулятором на 3700 мА·ч, подключенный к зарядке с технологией Super VOOC мощностью 50 Вт (эта технология позволяет заряжать аккумулятор до 75% за 30 минут, утверждает производитель).

На ролике видно: смартфон с аккумулятором емкостью 4000 мА·ч, подключенный к зарядке Xiaomi, заряжается от 0 до 100% за 17 минут. За это же время смартфон Oppo с батареей меньшей емкости зарядился на 65%.

В конце ролика на несколько секунд появляется надпись, из которой можно сделать вывод, что новая технология получила название Super Charge Turbo, а мощность зарядного устройства составит 100 Вт.