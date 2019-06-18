Xiaomi впервые представила смарт-телевизоры на российском рынке

Китайская компания Xiaomi во время ежегодной конференции в Москве анонсировала старт продаж трех смарт-телевизоров Mi TV, а также смартфона Mi 9T, фитнес-браслета Mi Smart Band 4 и беспроводных наушников Mi True Wireless Earphones. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным русскоязычного сайта Xiaomi, старт онлайн-продаж смартфона, фитнес-браслета и наушников запланирован на 18 июня. При этом телевизоры можно будет приобрести, начиная с 25 июня.

Смартфон Mi 9T оснащен процессором Qualcomm SnapdragonTM 730, дисплеем 6,39-дюймов, а также основной 48-мегапиксельной тройной камерой и 20-мегапиксельной фронтальной камерой с выдвижным модулем. Цена смартфона с 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ ПЗУ составит 25990 руб., а со 128 ГБ ПЗУ — 28990 руб.

Новый фитнес-браслет Mi Smart Band 4 будет оснащен цветным экраном, чего не было у его предшественников. В свою очередь наушники снабдили аудиокодеком AAC и технологией ENC (шумоподавление окружающей среды).

Материал дополняется