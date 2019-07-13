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Технологии и медиа ,  
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Рогозин сравнил запуск «Протона-М» с успехами 1943 года в ВОВ

Запуск ракеты-носителя «Протон-М», состоявшийся 13 июля, — это «полная реабилитация за потерю «Фобос-грунта» в 2011 году», написал в своем Twitter гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. «Это как 1943 за потери 1941», — заявил он.

По словам Рогозина, перед стартом ракеты были выявлены серьезные замечания. Устранивших их специалистов боевого расчета представят к госнаградам, пообещал глава «Роскосмоса».

«Протон-М» стартовал с космодрома Байконур в в 15:30 мск. Ракета-носитель вывела на орбиту астрофизическую космическую обсерваторию «Спектр-РГ».

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С Байконура запустили ракету «Протон-М» с астрофизической обсерваторией

Запуск ракеты переносили несколько раз. Изначально он был запланирован на 21 июня, однако тогда испытания выявили отклонения в работе источников тока на космической лаборатории.

«Спектр-РГ» — российско-немецкий проект, который должен построить в рентгеновском диапазоне «карту Вселенной», где будут отмечены крупнейшие скопления галактик. 

Миссия «Фобос-Грунт» потерпела неудачу в 2011 году: из-за нештатной ситуации при выведении аппарата на орбиту станция не покинула пределы Земли и в январе 2012 года сгорела в плотных слоях атмосферы.
 

Теги: Дмитрий Рогозин, «Протон-М», «Роскосмос»
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