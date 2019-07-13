Рогозин сравнил запуск «Протона-М» с успехами 1943 года в ВОВ

Рогозин сравнил запуск «Протона-М» с успехами 1943 года в ВОВ

Запуск ракеты-носителя «Протон-М», состоявшийся 13 июля, — это «полная реабилитация за потерю «Фобос-грунта» в 2011 году», написал в своем Twitter гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. «Это как 1943 за потери 1941», — заявил он.

По словам Рогозина, перед стартом ракеты были выявлены серьезные замечания. Устранивших их специалистов боевого расчета представят к госнаградам, пообещал глава «Роскосмоса».

«Протон-М» стартовал с космодрома Байконур в в 15:30 мск. Ракета-носитель вывела на орбиту астрофизическую космическую обсерваторию «Спектр-РГ».