«Роскосмос» перенес запуск «Протона-М» с Байконура на резервную дату

Запланированный на 21 июня запуск ракеты «Протон-М» с космодрома Байконур был отложен, сообщается в Twitter госкорпорации «Роскосмос».
«При подготовке ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «ДМ-03» и космической обсерваторией «Спектр-РГ» было выявлено замечание», — говорится в сообщении.
Решение о запуске ракеты в резервную дату после устранения этого замечания будет принимать государственная комиссия.
По данным собеседника ТАСС в космической отрасли, резервная дата для запуска — 22 июня. РБК направил запрос в «Роскосмос».