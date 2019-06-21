«Роскосмос» перенес запуск «Протона-М» с Байконура на резервную дату

Ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «ДМ-03» должна вывести на орбиту научный космический аппарат «Спектр-Рентген-Гамма» («Спектр-РГ»). Как поясняет «Роскосмос», это рентгеновская обсерватория, миссия которой — создание карты видимой Вселенной в рентгеновском диапазоне электромагнитного излучения. На этой карта будут отмечены все крупные скопления галактик.

Пуск был запланирован на 21 июня на 15:17:14 мск. Через два часа «Спектр-РГ» должен был отделиться от разгонника и начать полет к точке Лагранжа L2 — специальной точке пространства, в которой уравновешивается гравитационное влияние Солнца и Земли. Полет к ней занимает почти три месяца.