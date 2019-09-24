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В России внедрят систему идентификации сотовых абонентов по лицу и голосу
Благодаря этой системе клиенты смогут заключать договора на получение eSIM без посещения офиса оператора связи. Для этого им нужно будет сфотографироваться на камеру и произнести несколько слов в микрофон телефона
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В России разрабатывают систему удаленной идентификации сотовых абонентов по лицу и голосу, что позволит ускорить внедрение виртуальных SIM-карт (eSIM). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на «Ростелеком», который является оператором Единой биометрической системы (ЕБС).

По словам директора проектного офиса виртуального оператора (MVNO) «Ростелекома» Алексея Чернецова, благодаря этому пользователи смогут заключать договора на получение eSIM без посещения офиса оператора связи.

«Когда система заработает, зарегистрироваться в сети можно будет, сфотографировавшись на камеру компьютера или телефона и сказав несколько слов в микрофон», — говорится в материале.

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При этом из письма Минкомсвязи в адрес сотовых операторов, а также «Россвязи», Роскомнадзора и отраслевых институтов, с которым ознакомилось издание, следует, что нормативная база, касающаяся eSIM, требует корректировки. Обсуждение этих корректировок намечено на начало октября в рамках рабочей встречи с представителями отрасли, отмечают «Известия». Один из вопросов, который будет обсуждаться, — порядок аутентификации абонента в процессе активации eSIM в удаленном режиме.

В Минкомсвязи подтвердили газете отправку этого письма. При этом в ведомстве не ответили на вопрос, знакомы ли там с предложением «Ростелекома». В министерстве отметили, что за разрешением на публичное тестирование eSIM обращался только Tele2.

eSIM –– встроенный в мобильное устройство модуль, который позволяет менять тариф и сотовую компанию без покупки и замены физической SIM-карты. Технология eSIM начала работать в США и ряде европейских стран с конца 2018 года. В России ее первым внедрил Tele2. В свою очередь, источники РБК сообщали в апреле, что МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» (бренд «Билайн») выступили против внедрения eSim, которая используется в последних моделях устройств Apple и Samsung.

Автор: Михаил Юшков
Теги: «Ростелеком», идентификация, сотовый оператор, абонент
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