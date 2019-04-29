Оператор Tele2 первым в России внедрил eSim

Мобильный оператор Tele2 первым из «большой четверки» внедрил технологию электронной сим-карты (eSIM) в России. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

«Проект Tele2 по использованию eSIM полностью отвечает требованиям безопасности и законодательства России в области оказания услуг связи», — говорится в сообщении.

Компания отметила, что запустила эту технологию в опытно-коммерческую эксплуатацию. Отмечается, что она позволяет пользоваться дополнительной сим-картой в тех устройствах, которые поддерживают eSIM.

В Tele2 рассказали, что сначала протестировали электронные сим-карты на устройствах группы своих сотрудников, а затем предложили их опробовать клиентам «большой четверки».