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Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Технологии и медиа ,  
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Оператор Tele2 первым в России внедрил eSim

Мобильный оператор Tele2 первым из «большой четверки» внедрил технологию электронной сим-карты (eSIM) в России. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

«Проект Tele2 по использованию eSIM полностью отвечает требованиям безопасности и законодательства России в области оказания услуг связи», — говорится в сообщении.

Компания отметила, что запустила эту технологию в опытно-коммерческую эксплуатацию. Отмечается, что она позволяет пользоваться дополнительной сим-картой в тех устройствах, которые поддерживают eSIM.

Технологии и медиа
ФСБ заинтересовалась шифрованием в сим-картах последних моделей iPhone

В Tele2 рассказали, что сначала протестировали электронные сим-карты на устройствах группы своих сотрудников, а затем предложили их опробовать клиентам «большой четверки».

«Всего пилотный проект охватит 88 монобрендов, которые Tele2 выбрала на основе технологий big data», — отмечается в сообщении.

Мобильный оператор добавил, что клиентам необходимо обратиться в салон Tele2, предъявить паспорт и получить QR-код, который и станет eSIM. Список магазинов, в которых можно получить электронную сим-карту, будет доступен на сайте компании.

Технологии и медиа
Операторы связи и ФСБ выступили против используемой в iPhone технологии

В начале апреля источники РБК рассказали, что МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» (бренд «Билайн») выступили против внедрения технологии eSIM в России. Она используется в последних моделях Apple и Samsung. Собеседники добавили, что против нее также выступил представитель Центра защиты информации и специальной связи ФСБ. Впоследствии в ФСБ пояснили, что технология требует проработки. В частности, необходимо изучить возможность применять в eSIM отечественное шифрование.

Теги: Tele2, сим-карта, новости РБК
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