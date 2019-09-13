В отделениях почты начали собирать биометрические фото и записи голоса

Непопулярная биометрия ЦБ и «Ростелеком» запустили Единую биометрическую систему в конце июня 2018 года для удаленного предоставления финансовых услуг. По закону обеспечить сбор данных в ЕБС обязаны все банки с универсальной лицензией: в 20% отделений — до конца 2018 года, во всех отделениях — к концу текущего года. Банки с базовой лицензией должны начать собирать биометрию до 31 декабря 2020 года. В настоящее время биометрию для ЕБС собирают 155 банков более чем в 5,3 тыс. отделениях, отметил ранее «Ростелеком», не раскрыв количества сданных шаблонов. Позже «Ростелеком» планирует расширить применение системы на здравоохранение, образование, ретейл, e-commerce, получение государственных и муниципальных услуг. ЕБС испытывает проблемы с наполняемостью. Последний раз «Ростелеком» раскрывал количество собранных шаблонов в октябре 2018 года — тогда были собраны данные около 2 тыс. человек. По словам источника РБК в банке из топ-20, за год работы в системе собрано всего около 15 тыс. биометрических данных клиентов. Активно использует и продвигает биометрию для своих внутренних сервисов Сбербанк: его клиенты могут сдать образцы лица и голоса. Глава Сбербанка Герман Греф в конце 2018 года сообщил о сборе миллионов образцов биометрии. При этом Сбербанк спорил с ЦБ о необходимости создания ЕБС, однако присоединиться к ней его обязал закон — банк начал собирать данные для ЕБС в декабре. Биометрические данные, собранные в Сбербанке и других банках, могут влить в ЕБС, говорили ранее источники РБК.

Поможет ли почта наполнить базу «Ростелекома» и ЦБ

Запуск сбора биометрии в «Почте России» позволит существенно расширить географию оказания этой услуги, считает Шурыгин. В ближайшем будущем зарегистрировать биометрию можно будет и в других организациях, например в МФЦ, говорит Беров. Почта Банк уже собирает биометрию в 100% своих отделений, которые должны это делать по закону, — в 456 собственных флагманских клиентских центрах. «Почта Банк имеет одну из крупнейших сеток подразделений, особенно в небольших населенных пунктах, за счет того, что открывает точки присутствия в «Почте России», где зачастую нет отделений других банков, что позволит ему существенно пополнить базу ЕБС», — считает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Людмила Кожекина.

Подобные инициативы вряд ли повлияют на наполнение базы ЕБС, поделилась своим мнением старший менеджер технологической практики в риск-консалтинге КПМГ в России и СНГ Лилия Шароватова. «Основной проблемой (наполняемости ЕБС. — РБК) является не недоступность технологии, а отсутствие мотивации к сдаче биометрии со стороны клиентов и к ее сбору со стороны банков. Первые сомневаются в мотивах регулятора, а вторые не понимают, как на этом заработать, но видят риски потери клиентов», — объяснила эксперт.

Оснащение для сбора биометрии в точках на «Почте России» будет такое же, как и в обычных банковских отделениях, говорит представитель Почта Банка. «Стоимость оборудования непосредственно для сбора биометрии составляет около 4 тыс. руб. за комплект (камера, микрофон, тренога, переходники). Стоимость компьютера в данном случае учитывать некорректно, так как он используется для проведения всех операций в точке», — уточнил он.

По оценкам КПМГ, стоимость оборудования одного банковского отделения для сбора биометрии составляет в среднем 2–3 млн руб. Большая часть инвестиций в оборудование отделений для сбора биометрии идет на «железо» и ПО для защищенной передачи персональных данных, в частности на HSM-модули (аппаратный модуль безопасности) — устройство со специальным криптопроцессором, предназначенное для защиты криптографических ключей, объясняют в компании. Кроме того, стоит учитывать затраты на вендора и интеграцию нового бизнес-процесса, отмечают в КМПГ.