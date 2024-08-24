Хакеры из Ирана атаковали в WhatsApp профили, связанные с Байденом и Трампом

Хакеры атаковали в WhatsApp профили, связанные с Байденом и Трампом

Meta считает, что к атакам причастна связанная с Ираном группировка APT42 (также известная как UNC788 и Mint Sandstorm), использующая фишинг для кражи данных аккаунтов

Фото: Mark Wilson / Getty Images

Компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена) сообщила, что связанная с Ираном хакерская группировка APT42 атаковала в WhatsApp профили политиков и дипломатов, в том числе из администраций Джо Байдена и Дональда Трампа. Целью атак был учетные записи ряда лиц в Израиле, Палестине, Иране, США и Великобритании.

Компания считает, что к ним причастна связанная с Ираном группировка APT42 (также известная как UNC788 и Mint Sandstorm), использующая фишинг для кражи данных аккаунтов.

«Изучив обращения пользователей, наши службы безопасности заблокировали небольшую группу аккаунтов WhatsApp, [владельцы которых] выдавали себя за сотрудников службы поддержки технологических компаний», — говорится в сообщении.

Хакеры пытались получить доступ к учетным записям под видом сотрудников службы технической поддержки AOL, Google, Yahoo и Microsoft. Некоторые из пользователей, подвергшихся атаке, сообщили о подозрительных сообщениях в техподдержку WhatsApp.

На прошлой неделе в Google сообщили о кибератаках на предвыборные штабы Байдена и Трампа. Компания тоже связывала их с APT42. В мае и июне группировка пыталась завладеть личными учетными записями электронной почты около десятка лиц, связанных с нынешним и бывшим президентами США. В июне ФБР начало расследование.

По данным CNN, в том же месяце хакеры взломали личный почтовый аккаунт союзника Трампа Роджера Стоуна, а затем использовали эту почту, чтобы попытаться взломать аккаунт представителя штаба экс-президента. Телеканал уточнял, что иранские хакеры также атаковали учетные записи электронной почты лиц, связанных с Камалой Харрис и Байденом.

Представительство Ирана при ООН назвало обвинения необоснованными.