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Выборы президента США ,  
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Google подтвердила кибератаки на штабы Трампа и Байдена

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Выборы президента США

Компания Google подтвердила кибератаки на предвыборные штабы президента США Джо Байдена и бывшего главы государства Дональда Трампа. Об этом сообщается в отчете компании.

«Сегодня Группа по анализу угроз Google (TAG) делится информацией об APT42 (название предполагаемой хакерской группировки. — РБК) <...> Мы также подтверждаем недавние сообщения о нацеливании APT42 на аккаунты, связанные с президентскими выборами в США», говорится в отчете.

По данным компании, APT42 связана с иранским правительством и поддерживается им. В мае и июне 2024 года цели хакерской группировки включали личные учетные записи электронной почты примерно десятка лиц, которые связаны с Байденом и Трампом. Среди них — нынешние и бывшие должностные лица правительства США и лица, связанные с соответствующими кампаниями.

«Мы заблокировали многочисленные попытки APT42 войти в личные учетные записи электронной почты целевых лиц», — добавили в Google.

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Фото:Jan Eifert / IMAGO / Global Look Press

ФБР начало расследование хакерских атак в июне, подозревая, что за попытками украсть данные штабов двух кандидатов на пост президента стоит Иран.

The Washington Post 13 августа со ссылкой на источники сообщила, что атаки были нацелены и на партнера Трампа по гонке — сенатора от штата Огайо Джея Ди Вэнса, которого тот объявил своим кандидатом в вице-президенты, а также на советников штабов Байдена и сменившей его в гонке Харрис.

По сведениям ФБР, три члена штаба Байдена получили фишинговые письма, которые должны были предоставить злоумышленникам доступ к переписке получателей. Следствие до сих пор не обнаружило доказательств того, что эти попытки взлома были успешными, уточнили тогда собеседники WP.

Газета Politico до этого сообщала, что хакерской атаке, в организации которой заподозрили Иран, подвергся только штаб Трампа.

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45-й президент США, предприниматель, политик
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