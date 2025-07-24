Бизнес пожаловался на требования к курьерам в Петербурге

Бизнес попросил власти Петербурга о моратории на применение штрафов для курьеров. Для доставки ввели новые требования, но на подготовку к ним, по версии компаний, времени не дали

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Ассоциация транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний «МАКС», Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) попросили власти Санкт-Петербурга ввести мораторий на привлечение курьеров к ответственности за нарушение недавно принятых в городе требований.

Речь идет об опубликованных в середине июня постановлениях губернатора и комитета города по транспорту, согласно которым курьерам предписали иметь опрятный вид, светоотражающие элементы и идентификационный номер на одежде, термосумке и транспорте. Скорость на тротуарах и в пешеходных зонах была ограничена до 10 км/ч, а движение по ряду улиц в семи районах города с большим количеством пешеходов полностью запрещено, в том числе на Исаакиевской площади, Английской и Адмиралтейской набережных, Гороховой, Большой и Малой Морских улицах, Загородному проспекту.

Требования, касающиеся стоп-зон и скорости передвижения, вступили в силу 1 июля, требования к внешнему виду курьеров, включая одежду, сумку и номер на транспортном средстве, — с 15-го.

Фиксировать массовые случаи составления протоколов об административном нарушении и наложения штрафов по новым требованиям участники рынка начали сразу после этой даты. То есть с момента публикации до начала применения штрафов к курьерам и компаниям прошло 20 дней, что является слишком маленьким сроком, по словам нескольких участников рынка. «Выполнение некоторых пунктов требует более значительной проработки, а также существенных временных и финансовых затрат для подготовки к их реализации. Например, требования к размещению номеров и светоотражающих элементов на форме и термосумках предполагают производство формы и термосумок в новом формате. Чтобы выдавать курьерам в Санкт-Петербурге такую экипировку, необходимо заново пройти длинный цикл от разработки до производства, который может занять до полугода», — указал представитель сервисов доставки «Яндекса». Он дополнил, что могут потребоваться тысячи термосумок и униформы, и произвести такой объем в сжатые сроки невозможно.

«Купер» для выполнения новых норм был вынужден в кратчайшие сроки перераспределить запасы экипировки курьеров, предназначавшейся для Москвы, и отправить ее в Санкт-Петербург, сообщил РБК представитель компании. Он также оценил срок полного перехода на новую экипировку в шесть месяцев.

Неопределенность новых требований затрудняет работу в текущих условиях, подтвердил представитель X5 Group. «Бизнес сталкивается с отсутствием официальной информации по ключевым вопросам, таким как порядок информационного обмена, правила нумерации курьеров, требования к форменной одежде, а также другие положения, затрагивающие организацию курьерской доставки», — заявил представитель компании.

Помимо этого, участники рынка указывают на отсутствие механизма подтверждения соответствия транспорта курьеров требованиям при проверке ГАИ, что приводит к штрафам до 5 тыс. руб. в отношении курьеров и до 500 тыс. руб. — служб доставки, а также изъятию транспорта.

Что предлагают игроки рынка

Ассоциация «МАКС» в своем письме председателю комитета по транспорту Санкт-Петербурга Валентину Енокаеву и председателю комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга Андрею Голомбиевскому просит ввести мораторий на привлечение курьеров к ответственности за нарушение требований: на шесть месяцев — за отсутствие светоотражающих элементов и номера на одежде, на четыре месяца — за неправильный вид термосумки, на три месяца — за отсутствие специальных номеров на транспорте. Копии писем есть у РБК, их подлинность подтвердил представитель ассоциации.

АКИТ и АКОРТ просят проработать необходимые технологические решения, разработать недостающие регламенты и устранить правовую неопределенность, а до устранения всех пробелов в постановлениях ввести мораторий на применение штрафов. «Такая практика применяется повсеместно в цивилизованном законодательном поле: при введении каких-либо изменений отводится срок на адаптацию, и только после него вступают в силу положения о штрафных санкциях», — указывает президент АКИТ Артем Соколов. По его словам, ассоциации впервые столкнулись с практически полным отсутствием диалога с инициаторами нововведений.

Ассоциации попросили власти Петербурга перенести сроки введения ограничений скорости и запретных зон на 1 января 2026 года, чтобы отрасль успела подготовить технические регламенты и протестировать решения. Требования к реестрам, ID-номерам и внешнему виду курьеров просят отложить до 1 апреля следующего года, ограничения скорости для средств индивидуальной мобильности и велосипедов установить в рамках правил дорожного движения (25 км/ч), а ограничение в 10 км/ч — применять только в чувствительных зонах (школы, парки).

Председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов указал на техническую невозможность ограничить скорость средств индивидуальной мобильности и электровелосипедов до 10 км/ч, поскольку устройств, позволяющих это сделать, с его слов, на рынке нет, а существующие системы дорожного мониторинга не обеспечивают точность фиксации такой низкой скорости, так как она находится в пределах погрешности. «Учитывая все эти риски и недочеты, мы предложили руководству города проработать вопрос об ограничении движения курьеров на отдельных городских улицах, площадях и зонах зеленых насаждений, одновременно усилив контроль со стороны сервисов доставки и городских служб за соблюдением ПДД курьерами», — рассказал Богданов. В АКОРТ также считают нелогичным размещать идентификационные номера на фирменной одежде, поскольку не все сервисы обеспечивают курьеров формой. МАКС также предлагает полностью исключить требования по номерам на одежде.

Богданов напомнил, что в Москве аналогичное регулирование заняло 13 месяцев поэтапной подготовки, включая согласование и тестирование. При этом в Москве стандарты работы курьерских сервисов предписывают, что максимальная скорость электровелосипеда должна составлять 25 км/ч, и нет полного запрета на передвижение курьеров в определенных районах.

Какими будут последствия

По словам президента АКИТ, с середины июля курьерам выписывают предписания с последующим судом и штрафами в отношении компаний доставки и их исполнителей. Часть курьеров, по словам одного из участников рынка, отказались выходить на смену из-за опасений возможных проверок. Соколов также подтвердил, что по итогам проходящих рейдов инспекторов ГАИ компании испытывают большие потери курьеров, дефицит которых был и до введенного регулирования.

«Такое скоропалительное вступление в силу изменений прежде всего ударит по жителям Санкт-Петербурга. На доставку продуктов из магазинов и готовой еды из местного общепита в общей структуре рынка интернет-торговли Северной столицы, по данным АКИТ, приходится 27% — почти треть от всех покупок в интернете», — подчеркнул Соколов. За первое полугодие петербуржцы потратили на эту категорию 89 млрд руб., что почти на 53% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

По оценке президента ассоциации «МАКС» Александра Митюкова, в первую очередь от нововведения страдают малые и средние предприятия, пользующиеся услугами доставки, простые горожане и курьеры-партнеры. «Текущий формат и интенсивность проверок со стороны МВД и комитетов города приведет к разбалансировке рынка доставки в Санкт-Петербурге», — опасается Митюков. Это, по его оценке, может привести к увеличению стоимости доставки и снижению ее доступности для конечных потребителей.

Полный запрет на велодоставку и перевозки товаров в нескольких центральных районах города вызовет существенное увеличение стоимости услуг для горожан и увеличит сроки исполнения заказов с текущих 15–30 минут до нескольких часов, уверен председатель президиума АКОРТ. Введение запретных зон без утвержденной карты, по его оценке, может парализовать до 70% доставки продуктов, еды, лекарств и товаров. «Сервисы будут вынуждены заменить экологически чистый и компактный транспорт курьеров на автомобили и мотоциклы, что ухудшит дорожную ситуацию в центре города. Курьерам на авто потребуется временная парковка для загрузки и выгрузки, а такие места в центре Санкт-Петербурга практически отсутствуют», — указал Богданов.

При этом иностранный гражданин может быть депортирован из страны, если он дважды и более привлекался к административной ответственности, отметили несколько участников рынка. По данным МАКС, в Санкт-Петербурге среди курьеров примерно 20% — мигранты. Если мигрантов ограничат в работе в доставке, будет сильный кадровый дефицит, полагает Митюков. «Компании будут вынуждены повышать выплаты курьерам, чтобы удержать их и поддерживать привычный уровень качества и скорости услуги для конечных потребителей. По нашим экспертным оценкам, стоимость доставки может возрасти в два раза, а вознаграждения курьерам вынужденно вырастут в среднем на 25%», — прогнозирует он.

Представитель МВД перенаправил вопрос РБК в органы власти Санкт-Петербурга. РБК направил запросы в пресс-службы администрации Санкт-Петербурга, комитет по транспорту и комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности города.