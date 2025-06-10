В Петербурге предложили ограничить работу курьеров на электросамокатах
Власти Санкт-Петербурга намерены ограничить работу курьеров на средствах индивидуальной мобильности (СИМ), определив запретные для доставщиков зоны. Такая инициатива появилась на сайте городской администрации в разделе антикоррупционной экспертизы.
К СИМ относятся, например, электросамокаты и электровелосипеды. Авторы инициативы предложили более 40 зон, где работать доставщикам на СИМ нельзя.
В зоны, где действует запрет, включили Адмиралтейский, Василеостровский, Кировский, Петродворцовый, Центральный, Курортный, Московский, Петроградский, Колпинский, Приморский и Кронштадтский районы города. При этом ограничения затронули не все территории районов, а лишь их часть. Все они указаны в документе.
Если инициативу примут, курьерскую доставку на СИМ запретят и в ряде парков — например, в некоторых парках Кронштадта, а также в парке 300-летия и парке «Зима-Лето».
Ранее, в апреле, депутаты от партии «Новые люди» направили в Министерство транспорта предложение о запрете для курьеров использовать любой транспорт быстрее 10 км/ч. Тогда же они предложили запретить доставщикам ездить по оживленным участкам улиц и паркам. Председатель партии отметил, что на передвижения курьеров по городам жалуются граждане.
Читайте РБК в Telegram.
ЕС может утвердить новый пакет антироссийских санкций уже в этом месяце
К Льву Шлосбергу пришли с обыском
Трамп ответил на вопрос о возможности примирительного звонка с Маском
Грету Тунберг депортируют из-за Израиля после попытки попасть в Газу. Фото
Нефтяная пленка растянулась на 30 км по Енисею после крушения теплохода. Видео
Дуров рассказал, почему не пользуется смартфоном
Во Владивостоке загорелось рыболовное судно. Видео
Калифорния подала в суд на Трампа
В США россиянина-миллионера обвинили в отмывании $530 млн
Силовики задержали россиянина, который собирался устроить теракт в Краснодарском крае по указанию СБУ
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов