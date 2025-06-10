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В Петербурге предложили ограничить работу курьеров на электросамокатах

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Власти Санкт-Петербурга намерены ограничить работу курьеров на средствах индивидуальной мобильности (СИМ), определив запретные для доставщиков зоны. Такая инициатива появилась на сайте городской администрации в разделе антикоррупционной экспертизы.

К СИМ относятся, например, электросамокаты и электровелосипеды. Авторы инициативы предложили более 40 зон, где работать доставщикам на СИМ нельзя.

В зоны, где действует запрет, включили Адмиралтейский, Василеостровский, Кировский, Петродворцовый, Центральный, Курортный, Московский, Петроградский, Колпинский, Приморский и Кронштадтский районы города. При этом ограничения затронули не все территории районов, а лишь их часть. Все они указаны в документе.

Если инициативу примут, курьерскую доставку на СИМ запретят и в ряде парков — например, в некоторых парках Кронштадта, а также в парке 300-летия и парке «Зима-Лето».

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Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

Ранее, в апреле, депутаты от партии «Новые люди» направили в Министерство транспорта предложение о запрете для курьеров использовать любой транспорт быстрее 10 км/ч. Тогда же они предложили запретить доставщикам ездить по оживленным участкам улиц и паркам. Председатель партии отметил, что на передвижения курьеров по городам жалуются граждане.

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