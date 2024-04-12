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Власти Москвы утвердили правила работы курьеров

Дептранс Москвы утвердил стандарт работы курьеров
Дептранс Москвы выпустил приказ об утверждении стандарта работы курьеров. Реализация пройдет поэтапно. В полной мере он заработает с 1 мая 2025 года
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Департамент транспорта Москвы выпустил приказ об утверждении стандарта работы курьерских сервисов. Об этом сообщило ведомство в своем телеграм-канале.

Стандарт предполагает требования к проверке личности, внешнего вида, сумки курьера, транспортного средства, развитию инфраструктуры. Для адаптации бизнеса запуск регулирования пройдет в три этапа:

  • С 15 мая вступят требования по внешнему виду курьеров (узнаваемая форма компании, обувь закрытого типа и другие);
  • С 1 октября на транспорте и сумке курьера будет обязательным наличие номерных знаков, а на одежде и сумке — светоотражающих элементов;
  • С 1 мая 2025 года вступят в силу требования к транспорту курьеров, они включают в том числе и наличие переднего и заднего тормоза, звукового сигнала, заднего фонаря, боковых световозвращателей. При этом световые приборы должны быть включены в течение всего рабочего дня. Максимальная скорость электродвигателя — 25 км/ч.

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Фото:Илья Питалев / РИА Новости

Все работающие курьеры и кандидаты на работу должны будут регистрироваться в автоматизированной информационной системе (АИС) правительства Москвы «Таксомотор», проходить проверку личности и подлинности документов. После этого работник сможет получить личный цифровой ID.

Также курьеров обяжут проходить обязательный обучающий курс на знание правил безопасного вождения на базе корпоративного университета Московского транспорта.

По подсчетам заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, в Москве работают более 100 тыс. курьеров на велосипедах и самокатах, всего они выполняют до 500 тыс. заказов в сутки.

«Для потребителей это означает, что доставлять им товары будут только квалифицированные сотрудники с проверенными документами. Для самих курьеров стандарт позволит улучшить условия труда, работа станет прозрачной», — объяснил он нововведение.

В феврале источники рассказали РБК, что Дептранс, Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и крупнейшие игроки рынка доставки провели встречу и обсудили стандарт работы курьерских сервисов и их дальнейшее развитие. Собеседники РБК в числе обсуждаемых тем назвали систему передвижения и учета курьеров, единую проверку знаний ПДД и фиксацию городскими камерами.

Источники РБК на рынке указали на риски в обсуждаемых инициативах. Резкое введение «жесткого» регулирования может ограничить легкий доступ в профессию, что усилит дефицит кадров в отрасли и приведет к росту стоимости доставок, сказал один из них.

По оценке Межрегиональной ассоциации курьерских служб (МАКС), в 2023 году в курьерской доставке были заняты около 1,2 млн человек, а дефицит составил не менее 100 тыс. человек.

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