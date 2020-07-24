Технологии и медиа , 24 июл, 17:38
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«Роскосмос» сообщил о проблемах при стыковке «Прогресса» и МКС
Грузовой корабль «Прогресс МС-15»
Во время стыковки грузовой корабль «Прогресс МС-15» немного отклонился относительно мишени, но это не помешало провести ее в автоматическом режиме, сообщил в своем Twitter «Роскосмос».
«Отклонения от мишени находились в пределах допуска, определенного технической документации на систему сближения. В связи с этим не было необходимости в переходе в ручной режим управления стыковки», — говорится в сообщении госкорпорации.
В ней указали, что процесс стыковки и работу системы сближения проанализируют специалисты РКК «Энергия».
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