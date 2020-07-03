Орбиту МКС скорректировали из-за космического мусора

Центр управления полетами (входит в «Роскосмос») внепланово провел коррекцию орбиты МКС, чтобы уклониться от возможного столкновения с космическим мусором. Об этом сообщили РБК в пресс-службе госкорпорации.

«Все операции прошли штатно в полном соответствии с расчетами российских специалистов баллистической службы», — сообщили в «Роскосмосе».

Для маневра были использованы двигатели грузового корабля «Прогресс МС-14», который пристыкован к агрегатному отсеку модуля «Звезда» российского сегмента МКС. В сообщении уточняется, что они проработали около 100 с и обеспечили увеличение скорости станции на 0,5 м/с. В итоге высота орбиты МКС увеличилась, по предварительным данным, на 900 м.

Сейчас экипаж экспедиции МКС-63 с космонавтами «Роскосмоса» Анатолием Иванишиным и Иваном Вагнером, а также астронавтами NASA Кристофером Кэссиди, Дугласом Херли и Робертом Бенкена работает по запланированной программе.