Космический корабль «Прогресс МС-15» пристыковался к МКС

Грузовой корабль «Прогресс МС-15» (Фото: Роскосмос / Facebook)

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-15» пристыковался к Международной космической станции (МКС), сообщает «Роскосмос» в Facebook.

«Стыковка выполнена к модулю «Пирс», — говорится в сообщении.

Корабль доставил на МКС топливо, кислород, контейнеры с пищей и водой, а также посылки для экипажа МКС. Кроме того, «Прогресс МС-15» доставил оборудование для научных экспериментов, среди которых «Коррекция», «Пилот-Т», «Асептик», «Биомаг-М», «Константа-2», «Тест», «Выносливость» и «Сепарация».

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-15» стартовала ранее 23 июля в 17:26 мск с космодрома Байконур.