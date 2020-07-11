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Орбиту МКС скорректировали перед запуском корабля «Прогресс МС-15»

Специалисты Центра управления полетами (входит в «Роскосмос») провели коррекцию орбиты Международной космической станции (МКС). Об этом сообщается на сайте Роскосмоса.

«Двигатели корабля «Прогресс МС-14», пристыкованного к МКС, были включены в 22:15 мск и проработали 262 секунды», — говорится в сообщении.

В результате операции средняя высота орбиты станции уменьшилась на 900 м.

В Роскосмосе уточнили, что маневр провели в рамках подготовки рабочей орбиты перед запусками и стыковкой грузового корабля «Прогресс МС-15» и пилотируемого корабля «Союз МС-17».

Орбиту МКС скорректировали из-за космического мусора
Общество
МКС

Ранее, 3 июля, специалисты Центра управления полетами провели внеплановую коррекцию орбиты МКС, чтобы избежать возможного столкновения с космическим мусором. Тогла высота орбиты МКС увеличилась на 900 м.

Теги: МКС, орбита, космический корабль
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