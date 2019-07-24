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United Technologies $165 (+22,26%) прогноз CFRA к 23.04.20
Coca-Cola $56 (+3,17%) прогноз Wells Fargo Securities к 23.07.20
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Технологии и медиа ,  
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Facebook оштрафовали в США на $5 млрд за работу с данными пользователей
Власти США отметили, что у Марка Цукерберга есть «безграничный контроль» над действиями компаний в области приватности — теперь соцсети надо будет создать независимый орган, который будет курировать политику в этой сфере
Фото: Brendan McDermid / Reuters

Федеральная торговая комиссия (ФТК, антимонопольный орган США) и социальная сеть Facebook заключили соглашение, по которому последняя заплатит штраф в $5 млрд за обращение с личными данными пользователей. Из сообщения следует, что соглашение должен утвердить суд.

Теперь социальной сети запрещено спрашивать у пользователей пароли для сторонних сервисов, а также использовать номера мобильных телефонов, которые пользователи указали в настройках аутентификации, для таргетирования рекламы. Также администрация усилит надзор за сторонними приложениями. Социальную сеть обязали следить за тем, чтобы пароли пользователей не хранились в виде обычного текста.

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Кроме того, правление Facebook обязуется создать независимый комитет по приватности, в результате чего глава соцсети Марк Цукерберг потеряет «безграничный контроль» над «решениями, затрагивающими конфиденциальность пользователей».

ФТК называет назначенный штраф рекордным. Такое наказание для соцсети поддержали три члена ФТК, против высказались двое. Агентство Reuters пишет, что за голосовали члены Республиканской партии, а демократы выступали против, так как считали, что эти меры недостаточно сильны и не накладывают существенных ограничений на бизнес-модель Facebook. Последние также сказали, что размер штрафа может оказаться меньше той суммы, которую соцсеть заработала на пользовательской информации.

В Facebook от комментариев агентству Reuters отказались.

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Социальная сеть за последние годы несколько раз попадала в скандалы из-за персональных данных пользователей, один из самых крупных был связан с компанией Cambridge Analytica — она занималась услугами в области политического консалтинга и собирала данные пользователей без их ведома.

Предпринимались попытки и ограничить влияние Марка Цукерберга, о последней стало известно в октябре 2018 года: группа инвесторов попыталась снять его с должности главы совета директоров. Однако на собрании акционеров, которое прошло в конце мая 2019 года, их предложение принято не было.

Автор: Андрей Гатинский
Теги: Facebook, штраф
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