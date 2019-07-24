Facebook оштрафовали в США на $5 млрд за работу с данными пользователей

Facebook оштрафовали в США на $5 млрд за работу с данными пользователей

Власти США отметили, что у Марка Цукерберга есть «безграничный контроль» над действиями компаний в области приватности — теперь соцсети надо будет создать независимый орган, который будет курировать политику в этой сфере

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Федеральная торговая комиссия (ФТК, антимонопольный орган США) и социальная сеть Facebook заключили соглашение, по которому последняя заплатит штраф в $5 млрд за обращение с личными данными пользователей. Из сообщения следует, что соглашение должен утвердить суд.

Теперь социальной сети запрещено спрашивать у пользователей пароли для сторонних сервисов, а также использовать номера мобильных телефонов, которые пользователи указали в настройках аутентификации, для таргетирования рекламы. Также администрация усилит надзор за сторонними приложениями. Социальную сеть обязали следить за тем, чтобы пароли пользователей не хранились в виде обычного текста.

Кроме того, правление Facebook обязуется создать независимый комитет по приватности, в результате чего глава соцсети Марк Цукерберг потеряет «безграничный контроль» над «решениями, затрагивающими конфиденциальность пользователей».

ФТК называет назначенный штраф рекордным. Такое наказание для соцсети поддержали три члена ФТК, против высказались двое. Агентство Reuters пишет, что за голосовали члены Республиканской партии, а демократы выступали против, так как считали, что эти меры недостаточно сильны и не накладывают существенных ограничений на бизнес-модель Facebook. Последние также сказали, что размер штрафа может оказаться меньше той суммы, которую соцсеть заработала на пользовательской информации.