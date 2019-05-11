Цукерберг ответил на предложение разделить Facebook, WhatsApp и Instagram

Сооснователь Facebook Крис Хьюз заявил, что в нынешнем состоянии компания является монополией и предложил разделить ее. Цукерберг считает, что это не поможет решить существующие проблемы

Марк Цукерберг (Фото: Francois Mori / AP)

Глава Facebook Марк Цукерберг прокомментировал колонку сооснователя компании Криса Хьюза в которой он призвал власти США разрушить «монополию» Facebook и разделить управление одноименной соцсетью, Instagram и мессенджером WhatsApp.

«То, что он предлагает нам сделать никак не поможет решить эти проблемы», — рассказал Цукерберг FranceInfo о своей реакции на статью Хьюза (цитаты по TechCrunch). «Думаю, если вы беспокоитесь о демократии и выборах, то хотите, чтобы компания вроде нас могла ежегодно вкладывать миллиарды долларов в создание действительно продвинутых инструментов для защиты от вмешательства в выборы», — добавил глава Facebook.

По словам Цукерберга, у того, что Facebook является огромной компанией есть плюсы для общества. Так, бюджет Facebook на безопасность в 2019-м превышает ее доходы после выхода на биржу несколько лет назад, утверждает Цукерберг. Он отметил, что это стало возможным благодаря тому, что компания успешно ведет бизнес.

Ранее сооснователь Facebook Крис Хьюз (покинул проект в 2007-м) написал колонку для газеты The New York Times в которой заявил, что сейчас Цукерберг обладает большей властью, чем кто-либо в правительстве или частном секторе.