Соцсеть TikTok согласилась сотрудничать с российскими властями

Социальная сеть TikTok готова сотрудничать с российскими властями, передает ТАСС. В компании назвали своим главным приоритетом обеспечение безопасной и позитивной среды.

«Так как мы заботимся о постоянно растущем комьюнити TikTok, мы также обязуемся соблюдать местные законы и правила и сотрудничать с соответствующими органами власти и организациями», — говорится в сообщении компании.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил о планах проверить TikTok на соблюдение российского законодательства. Речь идет о признаках детской порнографии и другой запрещенной информации. Проверка связана с обращением общественных организаций, пояснял пресс-секретарь РКН Вадим Ампелонский.

TikTok — приложение китайской компании ByteDance для обмена короткими видео и сообщениями. В феврале Федеральная торговая комиссия США оштрафовала cоцсеть на $5,7 млн в связи с обвинениями в незаконном сборе персональных данных детей.