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Соцсеть TikTok заплатит $5,7 млн за незаконный сбор данных детей в США

Социальная сеть TikTok (ранее Musical.ly) согласилась выплатить Федеральной торговой комиссии (ФТК) США $5,7 млн в связи с обвинениями в незаконном сборе персональных данных детей. Об этом сообщается на сайте ФТК.

Отмечается, что соответствующая жалоба была подана Минюстом США от имени Комиссии. В ней говорилось, что социальная сеть нарушает законодательство о защите детей в интернете, согласно которому сайты и интернет-сервисы должны получить согласие от родителей, прежде чем собирать персональную информацию о детях до 13 лет.

«Операторы TikTok знали, что приложение используют много детей, однако не требовали родительского согласия перед получением имен, электронных адресов и другой информации от пользователей в возрасте до 13 лет», — сказал глава комиссии Джон Симонс.

Согласно сообщению, сумма, которую выплатит TikTok, является наибольшим штрафом, когда-либо выплаченным комиссии за нарушение конфиденциальности информации о детях.

TikTok — это глобальная социальная сеть для создания и распространения коротких видеозаписей, снятых на мобильный телефон.

В марте 2018 года стало известно, что ФТК ведет расследование о нарушении правил использования персональных данных Facebook, связанном с их передачей компании Cambridge Analytica. В декабре генпрокурор округа Колумбия в связи с этим подал иск против социальной сети. В Британии Facebook оштрафовали на £500 тыс. из-за передачи личных данных Cambrige Analytica.

Теги: Америка, социальные сети, дети, штраф
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