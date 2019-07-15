Соцсеть TikTok согласилась локализовать данные россиян

Китайская социальная сеть TikTok заявила о планах локализовать персональные данные российских пользователей. Об этом сообщается на сайте Роскомнадзора.

Отмечается, что руководители профильных управлений Роскомнадзора встретились с представителями TikTok. Они обсудили исполнение российского законодательства, защиту личного пространства несовершеннолетних пользователей и противодействие киберугрозам.

«Стороны также обсудили вопрос локализации баз персональных данных российских пользователей на расположенных в России серверных мощностях. Представители компании подтвердили намерение выполнить данное требование российского законодательства», — говорится в сообщении.

Помимо этого, в ходе встречи сотрудникам Роскомнадзора показали, как работает многоуровневая система модерации социально опасного контента. Представители соцсети также продемонстрировали различные режимы конфиденциальности и инструменты родительского контроля. Управляющая соцсетью компания ByteDance выразила готовность создать полноценное представительство в России.