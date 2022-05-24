Власти снизят требования к ИТ-компаниям для получения налоговых льгот

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 мая
EUR ЦБ: 60,39 (-0,51) Инвестиции, 23 мая, 16:15
Курс доллара на 24 мая
USD ЦБ: 58,21 (-0,68) Инвестиции, 23 мая, 16:15
В Иране при крушении истребителя в ходе учений погибли двое пилотов Общество, 09:51
Зачем устанавливать контакт со своим телом и что это вообще значит РБК и ГАЛС, 09:46
Как не оставить наследников ни с чем, спасая себя и активы Pro, 09:42
Целевые взломы: как защитить свои онлайн-ресурсы. Советы экспертов РБК и МегаФон, 09:35
Риелторы зафиксировали минимум предложения в готовых новостройках Москвы Недвижимость, 09:29
Британские аудиторы попросили об исключениях в запрете на услуги России Бизнес, 09:27
Как повысить рентабельность грузоперевозок. Тест РБК и Cordiant Professional, 09:22
«Медвежий» рынок в США: как долго он продлится и чего ждать инвесторам Pro, 09:07
Власти снизят требования к ИТ-компаниям для получения налоговых льгот Технологии и медиа, 09:00
Запрет на полеты в аэропорты юга России продлили до лета Общество, 09:00
Нейрокепка и искусственный интеллект: как сконцентрироваться на дороге Партнерский проект, 08:58
Google делает ставку на «тихие вычисления». Что это такое — Fast Company Pro, 08:37
Российский вратарь побил рекорд НХЛ и выбил лучший клуб лиги из плей-офф Спорт, 08:34
С видом на Москву-реку: жилой комплекс с приватными двориками РБК и Primavera, 08:33
Технологии и медиа ,  
0 

Власти снизят требования к ИТ-компаниям для получения налоговых льгот

Минфин предложил упростить требования для ИТ-компаний, претендующих на налоговые льготы, — это позволит увеличить число участников налогового маневра. Но как будут компенсированы выпадающие ₽20 млрд из бюджета, пока не ясно
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Минфин предложил упростить критерии для получения льгот в рамках налогового маневра: на участие в нем смогут претендовать аккредитованные ИТ-компании с долей доходов от ИТ-деятельности в размере 70% и без ограничений по численности персонала. Это следует из разработанного министерством проекта поправок в Налоговый кодекс (оформлены в виде законопроекта «О внесении изменений в законодательство России о налогах и сборах», копия есть у РБК, ее подлинность подтвердил федеральный чиновник). Документ согласован Минцифры, в понедельник, 23 мая, инициативу одобрила Комиссия правительства по законопроектной деятельности, рассказал собеседник РБК.

Проектом также предлагается расширить состав доходов, которые могут учитываться при расчете 70-процентной доли: это реализация разработанных компанией экземпляров компьютерных программ или баз данных, передача исключительных прав на них, предоставление к ним удаленного доступа через интернет, оказание услуг по разработке или модификации программ или баз данных, по их установке, тестированию и сопровождению, по разработке программно-аппаратных комплексов и др.

В России запустили программу льготной ипотеки для ИТ-специалистов
Финансы
Фото:Сергей Ермохин / ТАСС

Документ разработан в соответствии с планом первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления. Расширение действующих льгот приведет к сокращению доходов бюджета на 20,3 млрд руб., из которых 13 млрд руб. составит недополученный налог на прибыль и 7,3 млрд руб. — страховые взносы. За счет чего планируется компенсировать эту сумму, в документе не говорится.

Представитель Минцифры сообщил, что они вместе с Минфином разрабатывали поправки в Налоговый кодекс в рамках исполнения указа президента России о мерах поддержки ИТ от 2 марта этого года. «Соответствующий законопроект в установленном порядке внесен Минфином в правительство в апреле», — сказал он. РБК направил запрос в Минфин и правительство.

Что сейчас предполагает налоговый маневр

Изменения, получившие неофициальное название «налоговый маневр» в ИТ, вступили в силу с 2021 года. Согласно им, ИТ-компании могут претендовать на пониженные страховые взносы (в размере 7,6 вместо 14%) и трехпроцентный налог на прибыль вместо 20%, если соответствуют следующим критериям:

  • не менее 90% доходов получать от разработки софта и баз данных;
  • иметь госаккредитацию как организация, осуществляющая деятельность в области ИТ;
  • иметь штат из семи и более сотрудников.

Чтобы компенсировать выпадающие доходы бюджета, была отменена действовавшая ранее нулевая ставка НДС при продаже программного обеспечения. Льготу сохранили только для компаний, чьи продукты включены в реестр отечественного ПО.

Зачем менять критерии

Читайте на РБК Pro
Pro
Зачем главы крупнейших компаний чистят туалеты и едят собачий корм
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Чекиньтесь в другом месте: что стало с соцсетью-хитом Foursquare
Статьи
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images 40% в год — уже норма: как живет Аргентина в условиях рекордной инфляции
Статьи
Pro
Экономика РФ вступила в период изменений. Как это сказывается на банках
Статьи
Pro
Фото: Александр Артеменков / ТАСС Как не ошибиться, создавая собственную торговую марку
Статьи
Pro
Фото: Scott Olson / Getty Images Развитие «без помех»: что говорили аналитики о кризисе 2008 года
Статьи
Pro
Когда щедрость работодателя к выплатам премий заинтересует ФНС — кейсы
Кейсы
Pro
Как в России будут продавать товары с «недружественным» патентом
Статьи

Директор практики оказания налоговых услуг предприятиям в области связи, информационных технологий и СМИ компании «Технологии Доверия» Василий Голованов считает снижение порога по квалифицированным ИТ-доходам с 90 до 70% «долгожданной мерой», которая «должна поддержать ИТ-отрасль в текущих условиях». «Снижение порога до 70% совсем не означает, что не ИТ-компании смогут воспользоваться льготой. Такой порог даст возможность ИТ-компаниям не ограничивать себя только в осуществлении квалифицированной деятельности, но и вести иные сопутствующие виды деятельности», — указал Голованов. Например, разработчик игр получает основной доход от лицензирования программного обеспечения, а также от рекламы внутри игр, что являлось сопутствующим доходом.

«Исторически компании для сохранения льгот были вынуждены зачастую отказываться от дополнительных рекламных контрактов, чтобы уложиться в соотношение 90/10. С расширением порога таких ограничений не будет», — отметил эксперт. Кроме того, по его словам, появятся новые возможности для компаний, разрабатывающих программно-аппаратные комплексы. До сих пор многим из них приходилось отказываться от льгот, потому что над софтом и «железом» для этих комплексов работали единые команды, пояснил Голованов. Либо нужно было осуществлять этот единый вид деятельности в двух юрлицах: одно — для разработки софта, которое подпадало под ИТ-льготы, и другое — для «железа», которое не подпадало.

Группа «М.Видео-Эльдорадо» создала свою ИТ-компанию
Технологии и медиа
Фото:Андрей Любимов / РБК

Критерий порога по численности сотрудников, по его словам, на практике был важен только для компаний на уровне первых дней жизнедеятельности стартапа, и его отмена «позволит совсем маленьким компаниям также претендовать на ИТ-льготы, что исключительно важно на этапе запуска проекта».

Глава АНО «Цифровая культура» Иван Бегтин считает, что российские компании выиграют от новых критериев, так как список тех, кто попадет под налоговый маневр, увеличится, особенно это касается системных интеграторов. «Связано это с тем, что у многих интеграторов есть лицензии на строительство, например, Центров обработки данных (ЦОДов), которые формально не попадают под ИТ-деятельность. Снижение порога выручки от ИТ-деятельности поможет таким компаниям», — объяснил Бегтин. В то же время он опасается, что Минцифры вводит такие меры в экстренном порядке, не успев проанализировать эффект от уже имеющихся льгот для ИТ-отрасли, из-за чего могут возникнуть «непредвиденные последствия, которые на данном этапе трудно предугадать».

Сбербанк получил статус ИТ-компании
Финансы
Фото:Владислав Шатило / РБК

Директор департамента налогов и права «Делойт и Туш» Эмиль Бабуров оценил поправки в Налоговый кодекс как «позитивные», поскольку компании смогут более гибко управлять структурой своих доходов для получения льгот. В то же время он считает, что количество претендентов на льготы расширится, но «несущественно», так как многие уже «выстроили или адаптировали свои корпоративные структуры» так, чтобы подходить по объявленным ранее критериям.

В начале мая группа «М.Видео-Эльдорадо» объявила о том, что на базе купленного группой в 2021 году провайдера финтех-сервисов «Директ Кредит» создает собственную ИТ-компанию — «М.Тех». Ранее подобную реструктуризацию ИТ-бизнеса провели «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), «Почта России» и др.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Тимофей Корнев Тимофей Корнев, Дарья Чебакова Дарья Чебакова, Иван Ткачёв Иван Ткачёв
ИТ налоговый маневр Минцифры льготы
Материалы по теме
Группа «М.Видео-Эльдорадо» создала свою ИТ-компанию
Технологии и медиа
«Опора России» попросила расширить льготы на всех сотрудников ИТ-компаний
Технологии и медиа
Сбербанк получил статус ИТ-компании
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter