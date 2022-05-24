Власти снизят требования к ИТ-компаниям для получения налоговых льгот

Минфин предложил упростить требования для ИТ-компаний, претендующих на налоговые льготы, — это позволит увеличить число участников налогового маневра. Но как будут компенсированы выпадающие ₽20 млрд из бюджета, пока не ясно

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Минфин предложил упростить критерии для получения льгот в рамках налогового маневра: на участие в нем смогут претендовать аккредитованные ИТ-компании с долей доходов от ИТ-деятельности в размере 70% и без ограничений по численности персонала. Это следует из разработанного министерством проекта поправок в Налоговый кодекс (оформлены в виде законопроекта «О внесении изменений в законодательство России о налогах и сборах», копия есть у РБК, ее подлинность подтвердил федеральный чиновник). Документ согласован Минцифры, в понедельник, 23 мая, инициативу одобрила Комиссия правительства по законопроектной деятельности, рассказал собеседник РБК.

Проектом также предлагается расширить состав доходов, которые могут учитываться при расчете 70-процентной доли: это реализация разработанных компанией экземпляров компьютерных программ или баз данных, передача исключительных прав на них, предоставление к ним удаленного доступа через интернет, оказание услуг по разработке или модификации программ или баз данных, по их установке, тестированию и сопровождению, по разработке программно-аппаратных комплексов и др.

Документ разработан в соответствии с планом первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления. Расширение действующих льгот приведет к сокращению доходов бюджета на 20,3 млрд руб., из которых 13 млрд руб. составит недополученный налог на прибыль и 7,3 млрд руб. — страховые взносы. За счет чего планируется компенсировать эту сумму, в документе не говорится.

Представитель Минцифры сообщил, что они вместе с Минфином разрабатывали поправки в Налоговый кодекс в рамках исполнения указа президента России о мерах поддержки ИТ от 2 марта этого года. «Соответствующий законопроект в установленном порядке внесен Минфином в правительство в апреле», — сказал он. РБК направил запрос в Минфин и правительство.

Что сейчас предполагает налоговый маневр Изменения, получившие неофициальное название «налоговый маневр» в ИТ, вступили в силу с 2021 года. Согласно им, ИТ-компании могут претендовать на пониженные страховые взносы (в размере 7,6 вместо 14%) и трехпроцентный налог на прибыль вместо 20%, если соответствуют следующим критериям: не менее 90% доходов получать от разработки софта и баз данных;

иметь госаккредитацию как организация, осуществляющая деятельность в области ИТ;

иметь штат из семи и более сотрудников. Чтобы компенсировать выпадающие доходы бюджета, была отменена действовавшая ранее нулевая ставка НДС при продаже программного обеспечения. Льготу сохранили только для компаний, чьи продукты включены в реестр отечественного ПО.

Зачем менять критерии

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Директор практики оказания налоговых услуг предприятиям в области связи, информационных технологий и СМИ компании «Технологии Доверия» Василий Голованов считает снижение порога по квалифицированным ИТ-доходам с 90 до 70% «долгожданной мерой», которая «должна поддержать ИТ-отрасль в текущих условиях». «Снижение порога до 70% совсем не означает, что не ИТ-компании смогут воспользоваться льготой. Такой порог даст возможность ИТ-компаниям не ограничивать себя только в осуществлении квалифицированной деятельности, но и вести иные сопутствующие виды деятельности», — указал Голованов. Например, разработчик игр получает основной доход от лицензирования программного обеспечения, а также от рекламы внутри игр, что являлось сопутствующим доходом.

«Исторически компании для сохранения льгот были вынуждены зачастую отказываться от дополнительных рекламных контрактов, чтобы уложиться в соотношение 90/10. С расширением порога таких ограничений не будет», — отметил эксперт. Кроме того, по его словам, появятся новые возможности для компаний, разрабатывающих программно-аппаратные комплексы. До сих пор многим из них приходилось отказываться от льгот, потому что над софтом и «железом» для этих комплексов работали единые команды, пояснил Голованов. Либо нужно было осуществлять этот единый вид деятельности в двух юрлицах: одно — для разработки софта, которое подпадало под ИТ-льготы, и другое — для «железа», которое не подпадало.

Критерий порога по численности сотрудников, по его словам, на практике был важен только для компаний на уровне первых дней жизнедеятельности стартапа, и его отмена «позволит совсем маленьким компаниям также претендовать на ИТ-льготы, что исключительно важно на этапе запуска проекта».

Глава АНО «Цифровая культура» Иван Бегтин считает, что российские компании выиграют от новых критериев, так как список тех, кто попадет под налоговый маневр, увеличится, особенно это касается системных интеграторов. «Связано это с тем, что у многих интеграторов есть лицензии на строительство, например, Центров обработки данных (ЦОДов), которые формально не попадают под ИТ-деятельность. Снижение порога выручки от ИТ-деятельности поможет таким компаниям», — объяснил Бегтин. В то же время он опасается, что Минцифры вводит такие меры в экстренном порядке, не успев проанализировать эффект от уже имеющихся льгот для ИТ-отрасли, из-за чего могут возникнуть «непредвиденные последствия, которые на данном этапе трудно предугадать».

Директор департамента налогов и права «Делойт и Туш» Эмиль Бабуров оценил поправки в Налоговый кодекс как «позитивные», поскольку компании смогут более гибко управлять структурой своих доходов для получения льгот. В то же время он считает, что количество претендентов на льготы расширится, но «несущественно», так как многие уже «выстроили или адаптировали свои корпоративные структуры» так, чтобы подходить по объявленным ранее критериям.

В начале мая группа «М.Видео-Эльдорадо» объявила о том, что на базе купленного группой в 2021 году провайдера финтех-сервисов «Директ Кредит» создает собственную ИТ-компанию — «М.Тех». Ранее подобную реструктуризацию ИТ-бизнеса провели «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), «Почта России» и др.