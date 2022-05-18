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Сбербанк получил статус ИТ-компании

Минцифры признало Сбербанк ИТ-компанией и внесло его в специальный реестр
Сбербанк вошел в список ИТ-компаний Минцифры. Это позволит его ИТ-специалистам получить отсрочку от армии, говорят эксперты. Для других отраслевых льгот, в том числе налоговых, «Сбер» не проходит по критерию выручки в сфере ИТ
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Сбербанк получил статус ИТ-компании. Для этого он прошел государственную аккредитацию организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий, от Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Информация об этом внесена в реестр аккредитованных ИТ-компаний России, который изучил РБК.

Согласно данным реестра, Сбербанк получил этот статус 25 апреля 2022 года. Также в список ИТ-компаний ранее были внесены «дочки» «Сбера»: «Сбербанк Технологии», «Центр недвижимости от Сбербанка», «Сбербанк Сервис», «Сбербанк Факторинг», «Сбербанк — автоматизированная система торгов», «Сбербанк-телеком» (сотовый оператор «СберМобайл») и «Сбербанк Лизинг».

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Фото:Hugh Hastings / Getty Images

Государственную аккредитацию ИТ-компании может получить российская организация, которая разрабатывает компьютерные программы и базы данных, а также оказывает услуги по разработке, адаптации, модификации софта, баз данных и т.д.

Для аккредитованных ИТ-компаний действует набор льгот:

  • С 2021 года тариф страховых взносов для ИТ-компаний снизился с 14 до 7,6%, ставки налога на прибыль — с 20 до 3%. Эти льготы могут получить те ИТ-компании, которые имеют аккредитацию и не менее 90% доходов получают от разработки софта и баз данных. Их штат должен состоять из семи и более сотрудников.
  • Осенью 2021 года также был принят второй пакет мер льгот для ИТ, который включал 62 предложения для поддержки экспорта российских ИТ-продуктов, привлечения высококвалифицированных кадров и др.
  • В марте этого года был принят третий пакет, направленный на удержание ИТ-специалистов в России. Он включает нулевую ставку налога на прибыль до конца 2024 года, льготные кредиты для компаний, льготную ипотеку для ИТ-специалистов, отсрочку от призыва на военную службу и др.

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Источник РБК, близкий к правительству, пояснил, что из всех льгот, на которые могут претендовать ИТ-компании, после получения аккредитации айтишники Сбербанка смогут рассчитывать на отсрочку от армии. Представитель Минцифры не стал комментировать, на какие конкретно льготы сможет претендовать Сбербанк, но напомнил, что госаккредитацию может получить любая компания, среди видов деятельности которой присутствуют ИТ-направления, и что аккредитация «является необходимым, но недостаточным условием для получения налоговых льгот для ИТ-компаний». В частности, для этого необходимо, чтобы доля выручки от ИТ-деятельности составляла не менее 90%.

Самая известная из льгот для ИТ-сферы — с пониженными налогом на прибыль и страховыми взносами — имеет требование по доходам. Ему соответствуют только узкоспециализированные ИТ-компании, которые ничем, кроме разработки софта и баз данных, не занимаются, объясняет партнер Taxology Алексей Артюх: «Такие компании, как Сбербанк, никогда не будут отвечать этому критерию и не смогут получить основную массу ИТ-льгот, если только радикально не изменится критерий доходов и видов деятельности, от которой его можно получать».

Еще одно следствие аккредитации организации как ИТ-компании — это предоставление льготной ипотеки сотрудникам. Однако, как поясняет управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин, критерии получения льготной ипотеки также упираются в требование о том, что не менее 90% доходов должны поступать от разработки софта и баз данных.

«Очевидно, что этому требованию банк отвечать не может просто в силу того, что он все-таки банк и его главная деятельность — это банковские и финансовые услуги», — рассуждает юрист. На отсрочку от армии сотрудники аккредитованной ИТ-компании могут рассчитывать без выполнения компанией требований по доходу, добавляет юрист.

По словам директора департамента налогового и юридического консультирования КПМГ Екатерины Бурлянд, в последнее время активно обсуждаются вопросы расширения объема льгот путем изменения налогового законодательства, и, возможно, ситуация изменится.

Льготная ипотека по ставке 5% годовых для специалистов ИТ-компаний была запущена в России в начале мая 2022 года как мера поддержки ИТ-сектора в условиях внешнего давления. На нее могут рассчитывать специалисты в возрасте от 22 до 45 лет со средним уровнем заработной платы от 100 тыс. руб. (до вычета НДФЛ) в месяц для жителей регионов с населением до 1 млн человек, от 150 тыс. руб. (до вычета НДФЛ) для жителей регионов-миллионников. Для покупки квартиры в городах-миллионниках максимальный размер займа составит 18 млн руб., для остальных субъектов — 9 млн руб.

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Фото:Сергей Ермохин / ТАСС

РБК направил запрос в Сбербанк.

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