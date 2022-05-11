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Группа «М.Видео-Эльдорадо» создала свою ИТ-компанию

Группа «М.Видео-Эльдорадо» создала ИТ-компанию «М.Тех»
«М.Видео-Эльдорадо» создала ИТ-компанию, которая займется разработками в области искусственного интеллекта и биометрии для нужд группы и внешних заказчиков. Новая структура сможет как минимум претендовать на льготы для айтишников
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

О том, что группа «М.Видео-Эльдорадо» выделила из своей структуры ИТ-компанию «М.Тех», РБК рассказал представитель ретейлера. По его словам, эта компания будет отвечать за развитие ИТ-продуктов, запуск новых решений, развитие big data, поиск и внедрение инноваций. Ранее про возможное создание ИТ-«дочки» со ссылкой на источники сообщал интернет-портал TAdviser. Как пояснил представитель группы, «М.Тех» создается на базе провайдера финтех-сервисов «Директ Кредит», его «М.Видео-Эльдорадо» приобрела осенью 2021 года за 1,3 млрд руб. Как заявляла тогда компания, она планировала развивать платформу как провайдера финтех-сервисов для всей отрасли розничной торговли, включая онлайн- и офлайн-кредитование, платежные инструменты для клиентов и партнеров.

По словам представителя «М.Видео-Эльдорадо», в «М.Тех» перейдут разработчики, аналитики, тестировщики и другие технологические эксперты группы, эта структура будет внешним партнером для всей ИТ-разработки компании, что должно повысить ее операционную эффективность. Предполагается, что в будущем ее ИТ-специалистам предложат систему мотивации. Также рассматривается вариант, что «М.Тех» будет продавать свои ИТ-решения на внешний рынок. «М.Видео-Эльдорадо» сейчас работает более чем над 100 продуктами и решениями на основе анализа данных, биометрии, искусственного интеллекта и машинного обучения, сообщил представитель.

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Он не раскрывает, на какую выручку и долю на рынке рассчитывает «М.Тех», как и размер инвестиций в ее развитие. Представитель «М.Видео-Эльдорадо» лишь указал, что они пересматривают прежние прогнозы, в том числе по инвестициям. Весь объем российского ИТ-рынка в 2021 году, по оценке IDC, составил $32,6 млрд.

Зачем группе своя ИТ-компания

Основной источник доходов «М.Видео-Эльдорадо» — продажа бытовой техники и электроники. По итогам первого квартала оборот группы составил 177,2 млрд руб., что на 28,1% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Розничные магазины «М.Видео-Эльдорадо» есть более чем в 375 российских городах (663 магазина «Эльдорадо» и 605 магазинов «М.Видео»).

По мнению директора Центра стратегического развития компании «ЛАНИТ-Интеграция» (входит в группу ЛАНИТ) Павла Сварника, «М.Видео-Эльдорадо» уже сформировала «довольно серьезную экспертизу в технологиях для электронной коммерции», поэтому выделить ИТ в отдельный бизнес — это логичное решение. С его точки зрения, в поисках новых точек для развития бизнеса ретейлер рассматривает возможность монетизации своей накопленной экспертизы «по довольно востребованному в текущих условиях направлению». «Дело в том, что стоимость лида (сумма, затраченная рекламодателем на привлечение одного потенциального покупателя. — РБК) и продаж в онлайне несравнимо ниже, чем в офлайне, поэтому в рамках антикризисных мер создавать свои маркетплейсы и электронные магазины сейчас будут многие игроки — другие ретейлеры, импортеры, производители, поставщики услуг, и для этого им может понадобиться накопленный опыт других компаний», — рассуждает Сварник.

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Гендиректор агентства «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров напомнил, что отдельные ИТ-компании в свое время сделали Сбербанк и ряд других игроков, в том числе и в сфере ретейла — например, у X5 Group есть отдельный ИТ-бизнес, который занимается разработками с использованием big data, искусственного интеллекта и др. По его мнению, это позволит сделать расходы на ИТ более прозрачными и обеспечить более глубокую ориентацию на создание решений, которые в перспективе могут использоваться другими компаниями. «Но не думаю, что использовать решения «М.Видео-Эльдорадо» будут ее прямые конкуренты, потому что у крупнейших ретейлеров на рынке мобильных устройств и электроники имеются похожие разработки», — оговорился Бурмистров.

Замдиректора департамента разработки программного обеспечения ИТ-компании «Крок» Василий Мухин подчеркнул, что в «М.Видео-Эльдорадо» процессы изначально были выстроены по типу собственной разработки, то есть «все решения создавались для одного конкретного внутреннего заказчика», из-за чего они могут не подойти для широкого рынка. «Это узкоспециализированные, специфичные решения, которые подходят скорее для точечных продаж клиентам той же отрасли. И для того, чтобы превратить их в тиражируемые продукты, нужны достаточно большие вливания ресурсов с точки зрения бизнес-аналитики, модернизации решений и упаковки», — рассуждает Мухин. Но если компания примет решение создавать новые продукты, подстраиваясь под широкие запросы рынка, «у такого подхода есть будущее», считает он.

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Впрочем, по мнению председателя Ассоциации участников рынка данных Ивана Бегтина, основная цель «М.Видео-Эльдорадо» — не построить полноценную ИТ-компанию, а воспользоваться льготами для айтишников. «Пока я ничего не слышал про ИТ-команду «М.Видео-Эльдорадо» как про стоящих специалистов. Если проанализировать компании, которые регистрируются сейчас как айтишные, то можно понять, что их основное направление деятельности совершенно другое. Например, мы недавно нашли больницу в Московской области, которая получила статус ИТ-компании», — рассуждает он.

Сейчас для ИТ-компаний действует целый набор льгот.

  • С 2021 года вступил в силу так называемый налоговый маневр в ИТ, по которому тариф страховых взносов для ИТ-компаний снизился с 14 до 7,6%, ставки налога на прибыль — с 20 до 3%. Льготы распространяются на те ИТ-компании, которые не менее 90% доходов получают от разработки софта и баз данных; имеют госаккредитацию в качестве организации, осуществляющей деятельность в области ИТ; и чей штат состоит из семи и более сотрудников.
  • Осенью прошлого года был принят второй пакет мер поддержки ИТ, который включал 62 предложения для поддержки экспорта российских ИТ-продуктов, привлечения высококвалифицированных кадров и др.
  • В марте этого года был принят третий пакет, направленный на удержание ИТ-специалистов в России (включал нулевую ставку налога на прибыль до конца 2024 года, льготные кредиты для компаний, льготную ипотеку для ИТ-специалистов, отсрочку от призыва на военную службу и др.).

По словам представителя «М.Видео-Эльдорадо», в группе надеются, что сотрудникам «М.Теха» будут доступны все опции, которые действуют сейчас для ИТ-отрасли.

Иван Бегтин отметил, что сейчас в России нетрудно построить ИТ-компанию — «можно просто купить готовую команду ИТ-специалистов». Однако он предупреждает, что впоследствии новый выделенный бизнес будет проверять ФНС на соответствие критериям полноценной ИТ-компании. «Налоговая служба в дальнейшем станет анализировать, с кем эта компания заключает сделки, будет ли основным клиентом их головная компания и т.д. Если будут выявлены нарушения, до уголовных дел, скорее всего, не дойдет, но вычесть все недополученные налоги у компании вполне могут», — указал Бегтин.

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