Группа «М.Видео-Эльдорадо» создала свою ИТ-компанию

«М.Видео-Эльдорадо» создала ИТ-компанию, которая займется разработками в области искусственного интеллекта и биометрии для нужд группы и внешних заказчиков. Новая структура сможет как минимум претендовать на льготы для айтишников

Фото: Андрей Любимов / РБК

О том, что группа «М.Видео-Эльдорадо» выделила из своей структуры ИТ-компанию «М.Тех», РБК рассказал представитель ретейлера. По его словам, эта компания будет отвечать за развитие ИТ-продуктов, запуск новых решений, развитие big data, поиск и внедрение инноваций. Ранее про возможное создание ИТ-«дочки» со ссылкой на источники сообщал интернет-портал TAdviser. Как пояснил представитель группы, «М.Тех» создается на базе провайдера финтех-сервисов «Директ Кредит», его «М.Видео-Эльдорадо» приобрела осенью 2021 года за 1,3 млрд руб. Как заявляла тогда компания, она планировала развивать платформу как провайдера финтех-сервисов для всей отрасли розничной торговли, включая онлайн- и офлайн-кредитование, платежные инструменты для клиентов и партнеров.

По словам представителя «М.Видео-Эльдорадо», в «М.Тех» перейдут разработчики, аналитики, тестировщики и другие технологические эксперты группы, эта структура будет внешним партнером для всей ИТ-разработки компании, что должно повысить ее операционную эффективность. Предполагается, что в будущем ее ИТ-специалистам предложат систему мотивации. Также рассматривается вариант, что «М.Тех» будет продавать свои ИТ-решения на внешний рынок. «М.Видео-Эльдорадо» сейчас работает более чем над 100 продуктами и решениями на основе анализа данных, биометрии, искусственного интеллекта и машинного обучения, сообщил представитель.

Он не раскрывает, на какую выручку и долю на рынке рассчитывает «М.Тех», как и размер инвестиций в ее развитие. Представитель «М.Видео-Эльдорадо» лишь указал, что они пересматривают прежние прогнозы, в том числе по инвестициям. Весь объем российского ИТ-рынка в 2021 году, по оценке IDC, составил $32,6 млрд.

Зачем группе своя ИТ-компания

Основной источник доходов «М.Видео-Эльдорадо» — продажа бытовой техники и электроники. По итогам первого квартала оборот группы составил 177,2 млрд руб., что на 28,1% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Розничные магазины «М.Видео-Эльдорадо» есть более чем в 375 российских городах (663 магазина «Эльдорадо» и 605 магазинов «М.Видео»).

По мнению директора Центра стратегического развития компании «ЛАНИТ-Интеграция» (входит в группу ЛАНИТ) Павла Сварника, «М.Видео-Эльдорадо» уже сформировала «довольно серьезную экспертизу в технологиях для электронной коммерции», поэтому выделить ИТ в отдельный бизнес — это логичное решение. С его точки зрения, в поисках новых точек для развития бизнеса ретейлер рассматривает возможность монетизации своей накопленной экспертизы «по довольно востребованному в текущих условиях направлению». «Дело в том, что стоимость лида (сумма, затраченная рекламодателем на привлечение одного потенциального покупателя. — РБК) и продаж в онлайне несравнимо ниже, чем в офлайне, поэтому в рамках антикризисных мер создавать свои маркетплейсы и электронные магазины сейчас будут многие игроки — другие ретейлеры, импортеры, производители, поставщики услуг, и для этого им может понадобиться накопленный опыт других компаний», — рассуждает Сварник.

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Гендиректор агентства «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров напомнил, что отдельные ИТ-компании в свое время сделали Сбербанк и ряд других игроков, в том числе и в сфере ретейла — например, у X5 Group есть отдельный ИТ-бизнес, который занимается разработками с использованием big data, искусственного интеллекта и др. По его мнению, это позволит сделать расходы на ИТ более прозрачными и обеспечить более глубокую ориентацию на создание решений, которые в перспективе могут использоваться другими компаниями. «Но не думаю, что использовать решения «М.Видео-Эльдорадо» будут ее прямые конкуренты, потому что у крупнейших ретейлеров на рынке мобильных устройств и электроники имеются похожие разработки», — оговорился Бурмистров.

Замдиректора департамента разработки программного обеспечения ИТ-компании «Крок» Василий Мухин подчеркнул, что в «М.Видео-Эльдорадо» процессы изначально были выстроены по типу собственной разработки, то есть «все решения создавались для одного конкретного внутреннего заказчика», из-за чего они могут не подойти для широкого рынка. «Это узкоспециализированные, специфичные решения, которые подходят скорее для точечных продаж клиентам той же отрасли. И для того, чтобы превратить их в тиражируемые продукты, нужны достаточно большие вливания ресурсов с точки зрения бизнес-аналитики, модернизации решений и упаковки», — рассуждает Мухин. Но если компания примет решение создавать новые продукты, подстраиваясь под широкие запросы рынка, «у такого подхода есть будущее», считает он.

Впрочем, по мнению председателя Ассоциации участников рынка данных Ивана Бегтина, основная цель «М.Видео-Эльдорадо» — не построить полноценную ИТ-компанию, а воспользоваться льготами для айтишников. «Пока я ничего не слышал про ИТ-команду «М.Видео-Эльдорадо» как про стоящих специалистов. Если проанализировать компании, которые регистрируются сейчас как айтишные, то можно понять, что их основное направление деятельности совершенно другое. Например, мы недавно нашли больницу в Московской области, которая получила статус ИТ-компании», — рассуждает он.

Сейчас для ИТ-компаний действует целый набор льгот.

С 2021 года вступил в силу так называемый налоговый маневр в ИТ, по которому тариф страховых взносов для ИТ-компаний снизился с 14 до 7,6%, ставки налога на прибыль — с 20 до 3%. Льготы распространяются на те ИТ-компании, которые не менее 90% доходов получают от разработки софта и баз данных; имеют госаккредитацию в качестве организации, осуществляющей деятельность в области ИТ; и чей штат состоит из семи и более сотрудников.

Осенью прошлого года был принят второй пакет мер поддержки ИТ, который включал 62 предложения для поддержки экспорта российских ИТ-продуктов, привлечения высококвалифицированных кадров и др.

В марте этого года был принят третий пакет, направленный на удержание ИТ-специалистов в России (включал нулевую ставку налога на прибыль до конца 2024 года, льготные кредиты для компаний, льготную ипотеку для ИТ-специалистов, отсрочку от призыва на военную службу и др.).

По словам представителя «М.Видео-Эльдорадо», в группе надеются, что сотрудникам «М.Теха» будут доступны все опции, которые действуют сейчас для ИТ-отрасли.

Иван Бегтин отметил, что сейчас в России нетрудно построить ИТ-компанию — «можно просто купить готовую команду ИТ-специалистов». Однако он предупреждает, что впоследствии новый выделенный бизнес будет проверять ФНС на соответствие критериям полноценной ИТ-компании. «Налоговая служба в дальнейшем станет анализировать, с кем эта компания заключает сделки, будет ли основным клиентом их головная компания и т.д. Если будут выявлены нарушения, до уголовных дел, скорее всего, не дойдет, но вычесть все недополученные налоги у компании вполне могут», — указал Бегтин.