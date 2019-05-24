«ВКонтакте» предложила мировое соглашение издательству «Эксмо»

Социальная сеть, обвиненная в распространении пиратских аудиокниг, готова заключить мировое соглашение с издательством «Эксмо». Оно рассчитывает, что сеть удалит все загруженные пользователями «ВКонтакте» нелегальные копии

Фото: Алексей Смышляев / Интерпресс / ТАСС

ООО «В Контакте», управляющее самой популярной в России социальной сетью, предложило 24 мая в Мосгорсуде заключить с ООО «Издательство «Эксмо» мировое соглашение в рамках урегулирования иска о защите авторских прав книгоиздательства. Как передает корреспондент РБК из зала суда, юрист Ассоциации по защите прав в интернете (АЗАПИ, представляет в суде «Эксмо») это предложение поддержал. Заседание суда, на котором может быть утверждено мировое соглашение, назначено на 7 июня.

«Эксмо» подало в суд на «ВКонтакте» в середине апреля.

Издательство добивается защиты своих авторских и смежных прав в интернете. Предметом разбирательства стала аудиокнига по роману «Темный лес» китайского писателя Лю Цысиня, которую выложил один из пользователей. Ранее Мосгорсуд в качестве обеспечительных мер обязал соцсеть «прекратить создание технических условий, обеспечивающих распространение аудиокниги». Сеть, как объявили в апреле в АЗАПИ, в указанные сроки копии аудиокиниги не удалила, но Роскомнадзор не стал блокировать ресурс.

Истец не будет добиваться блокировки «ВКонтакте», а вместо этого потребует наложить на ответчика денежный штраф за неисполнение обязательства, установленного судебным решением, заявлял РБК в апреле гендиректор АЗАПИ Максим Рябыко.

24 мая стороны не раскрыли в суде условия мирового соглашения. Рябыко сообщил РБК, что обсуждается следующий вариант: все новые релизы аудиокниг «Эксмо» «ВКонтакте» будет сверять с каталогом в своих сервисах, а что касается выпущенных ранее книг — в приоритетном порядке удалять нелегальный контент. Условия соглашения еще обсуждаются, уточнил Рябыко.