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Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
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Социальная сеть «ВКонтакте» запустит сервис по продаже аудиокниг
Сеть «ВКонтакте», у которой уже есть свое музыкальное приложение, запускает сервис по продаже аудиокниг. Это, как считают эксперты, будет способствовать решению проблем с пиратством: сейчас с сетью судится издательство «Эксмо»
Фото: Жинкина Майя / ТАСС

Участники проекта

Принадлежащая Mail.Ru Group самая популярная российская социальная сеть «ВКонтакте» готовит к запуску на своей площадке сервис для дистрибуции аудиокниг. Об этом РБК рассказали два источника на книжном рынке. По словам одного из них, партнером проекта выступает ООО «Библио». Это общество, как свидетельствуют данные ЕГРЮЛ, было зарегистрировано в октябре 2018 года, по 35% — у основателя онлайн-сервиса регистрации авторских прав «Банк прав» Ильи Коротихина и его партнера Карена Мирзояна, еще 30% — у гражданки Украины Юлии Савчук.

Тестовая версия сервиса Biblio уже присутствует на сайте «ВКонтакте», убедился РБК. Его запуск запланирован на конец мая, это действительно партнерский проект компании «Библио», подтвердил РБК представитель «ВКонтакте». Он сообщил, что сервис будет базироваться на платформе VK Apps мобильного приложения «ВКонтакте», сотрудничество будет строиться по модели revenue share (отчисление партнеру процента от выручки). Собеседник не уточнил, в каком соотношении будут делиться средства.

Biblio будет доступен на десктопах и мобильных устройствах, на нем будет представлен практически весь «востребованный на рынке контент» — в общей сложности более 10 тыс. произведений, заявил РБК Коротихин. По его словам, соглашения уже подписаны с компаниями «Альпина Паблишер», «Аудиокнига» и «Союз», ведутся переговоры с крупнейшей в России издательской группой «Эксмо-АСТ» и другими правообладателями.

Гендиректор издательства «Аудиокнига» Татьяна Плюта подтвердила РБК факт подписания соглашения с ООО «Библио». «Эксмо-АСТ» действительно ведет переговоры, контракт может быть подписан в течение ближайших двух недель, сообщила РБК представитель группы Екатерина Кожанова.

Суть проекта

Сервис может заинтересовать порядка 40 млн человек, являющихся пользователями «ВКонтакте», считает Коротихин. Основную ставку создатели сервиса планируют сделать на подписную модель. Стоимость безлимитной подписки для пользователей «ВКонтакте» на месяц для одного аккаунта составит 299 руб., что существенно ниже, чем у основных игроков (459 руб. — у «ЛитРес», 449 руб. — у Storytel). Будет, по словам Коротихина, возможна также и разовая покупка аудиокниги.

Оплатить заказы можно будет только через платежную систему «ВКонтакте» VK Pay, уточнил основатель Biblio. Далеко не все посетители «ВКонтакте» являются пользователями VK Pay, и такой способ оплаты может ограничить количество подписчиков, заметил гендиректор Storytel в России Борис Макаренков.

Презентуя планы по запуску Biblio, его создатели осенью 2018 года говорили, что подписка будет стоить 379 руб., рассказали РБК два правообладателя, с которыми основатели сервиса вели переговоры.

Площадка и правообладатели, как правило, делят доходы пополам, напоминает Макаренков. По его мнению, цена подписки, предложенная Biblio, может не понравиться не только другим площадкам по продаже аудиокниг, но и некоторым владельцам прав на произведения.

Перспективы рынка

Объем отечественного рынка аудиокниг в 2017 году увеличился на 55%, до 650 млн руб., говорится в докладе Роспечати «Книжный рынок России». Оценку за прошлый год ведомство еще не называло. По версии самих участников рынка, в 2018 году рынок аудиокниг вырос уже до 1 млрд руб.

Крупнейший игрок рынка аудиокниг — сервис «ЛитРес» (среди акционеров — «Эксмо-АСТ» и Ozon), его доля превышает 50%. Около 15–20% занимает начавший работу в России в июне 2017 года шведский сервис Storytel, 13–15% — у «Патефона».

Возможности для развития

«ВКонтакте» — крупный интернет-проект, и запуск сервиса Biblio будет способствовать продвижению аудиокниг среди пользователей соцсети, что хорошо для рынка в целом, считает гендиректор «ЛитРес» Сергей Анурьев. Ежедневная аудитория «ВКонтакте» в феврале 2019 года на десктопах и мобильных устройствах достигла, по данным Mediascope, почти 23 млн россиян в возрасте 12–64 лет, проживающих в городах с населением от 100 тыс. человек.

Синергию Biblio, по мнению Анурьева, может дать скорее совместная подписка с музыкальным сервисом социальной сети «ВКонтакте» Boom. Последний был запущен осенью 2016 года на базе приложения «Музыка ВКонтакте», в декабре 2018 года на различных платформах и в интегрированном приложении Boom было зафиксировано уже 2,1 млн активных платных и пробных подписок, говорится в отчете Mail.Ru Group за 2018 год.

Boom стартовал как партнерский проект, приложение разработала United Media Agency. Эта же компания взяла на себя очистку прав на музыку, заключив лицензионные соглашения с западными мейджорами (Sony Music, Universal Music и Warner Music) и российскими правообладателями («Союз», Первое музыкальное издательство). В мае 2018 года Mail.Ru Group приобрела 20% в United Media Agency, а в марте 2019-го закрыла сделку по покупке оставшихся 80%.

В будущем пользователям Biblio будет предложена совместная с Boom подписка, не исключает Коротихин.

Какие проблемы можно решить

Запуск сервиса Biblio, как считает Борис Макаренков, будет способствовать решению проблемы с пиратскими аудиокнигами во «ВКонтакте»: когда вышел Boom, на котором представлена лицензионная музыка, соцсеть активно почистила загруженный в нее нелегальный музыкальный контент.

Запуск Biblio действительно «в перспективе поможет закрыть вопросы появления нелегальных аудиокниг в соцсети», надеется Коротихин. В частности, по его словам, на базе сервиса планируется применить инструмент для автоматического поиска и определения пиратских копий аудиокниг и ограничить доступ к ним.

Сейчас из-за неоднократного размещения в сети пиратской копии аудиокниги «Темный лес» с «ВКонтакте» судится издательство «Эксмо». Запуск легального сервиса внутри экосистемы «ВКонтакте» положительно скажется на выборе пользователей, которые не против потреблять контент легально, уверен Максим Рябыко, гендиректор Ассоциации по защите авторских прав в интернете (представляет интересы книгоиздателей).

Но многое будет зависеть от уровня технического взаимодействия правообладателей с площадкой, это ключевой фактор, уточняет Рябыко. Эффективным, по его мнению, будет взаимодействие через технологию цифрового отпечатка: это снимет вопрос в комплексе — как в отношении давно размещенных пиратских файлов, так и новых загрузок.

Автор: Мария Истомина
Теги: «ВКонтакте», книги
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