Половина продаж билетов в России пришлась на театры
Продажи билетов на развлекательные мероприятия за первые шесть месяцев 2022 года выросли на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие подсчеты РБК представили в компании «МТС Энтертейнмент», управляющей билетными сервисами МТС Live и Ticketland. Абсолютные цифры представитель компании не привел. Возросшие почти в полтора раза продажи билетов собеседник РБК объяснил в том числе полным снятием коронавирусных ограничений в первой половине этого года, а также увеличившимся предложением.
Продажи на театральные постановки (без учета оперы, балета и мюзиклов) за первое полугодие увеличились на 51%. Рост 77% показал и сегмент выставок — тут учитываются реализованные билеты в музеи, галереи, выставочные залы и т.п., причем как на постоянные, так и на временные экспозиции. Самая слабая динамика — на 17% — отмечается в сегменте концертов. Но даже этот рост представитель «МТС Энтертейнмент» связал с разовыми крупными событиями — выступлением группы «Руки Вверх!» и рэпера Басты в «Лужниках».
Если за период с января по июнь 2021 года доля театральных постановок от всех мероприятий составляла 46% в денежном выражении, то по итогам первой половины этого года — уже более 51%. Около 12% приходится на мюзиклы, этот показатель остался на прежнем уровне, что и год назад. Доля же концертов за полугодие снизилась: 14% против 17% годом ранее.
В «МТС Энтертейнмент» отмечают рост интереса к мероприятиям без артистов — например, на квесты, выставки, интерактивные экскурсии и детские шоу. Их суммарная доля составляет порядка 20%. Примерами таких мероприятий представитель агрегаторов называет шоу «Динозавры, вперед в прошлое» в Московском зоопарке и выставку «Мыслящий ландшафт» в Музее Москвы.
Сегмент непосредственно выставок вырос более чем в полтора раза, сейчас на него приходится 17% всех продаж билетов.
В конце февраля, после начала военной спецоперации, агрегаторы билетов зафиксировали в моменте существенное падение спроса как на театры (минус 45%), так и на концерты (минус 66%). Однако если темпы продаж билетов в театры на сегодня уже восстановились до уровня начала года, то уровень спроса на билеты на концерты сейчас составляет всего 60% от спроса в январе-феврале. Комментируя правомерность сопоставления таких периодов, представитель «МТС Энтертейнмент» отметил, что сезонность для театральных постановок и концертов хоть и есть, но не такая явная, как влияние текущих событий.
Какие есть официальные данные
Главный информационно-вычислительный центр Минкультуры располагает данными только за полный календарный год: в 2021-м в российских театрах всех форм собственности состоялось больше 170 тыс. мероприятий. Всего на них было реализовано 29 млн билетов, их продажи равнялись 20 млрд руб.
В сведениях о деятельности концертных организаций и самостоятельных коллективов указано, что число концертов, проведенных организациями на своих площадках, в 2021 году достигло 24,5 тыс. Число поступивших в продажу билетов превысило 6 млн, выручка от таких мероприятий достигла 2,7 млрд руб.
Эта статистика, как уточнила пресс-службы Минкультуры, включает концертные организации государственной и муниципальной формы собственности (независимо от ведомственной принадлежности), основным видом деятельности которых является организация и проведение концертных мероприятий.
Что говорят участники рынка
Почти все театры являются бюджетными учреждениями и стабильно финансировались во время пандемийных ограничений, напоминает главный редактор агентства InterMedia Евгений Сафронов. Поэтому театры смогли сохранить менеджмент и востребованный репертуар. Концертный же сегмент является большей частью предпринимательским, он практически два года не получал действенной поддержки из бюджетов всех уровней, указывает Сафронов. В итоге, по его словам, пандемийные запреты потрясли эту отрасль «до основания»: многие ведущие организаторы оказались втянутыми в судебные процессы и процедуры банкротства. «И, конечно, серьезнейший удар по восстановлению отрасли нанесли отказы от выступлений всех зарубежных и значительной части отечественных звезд», — добавляет Сафронов. Общие поступления от сегмента зрелищных мероприятий за первое полугодие он оценил в диапазоне от 10 млрд до 20 млрд руб.
Директор столичного театра им. Вахтангова Кирилл Крок рост продаж билетов на театральные постановки так же, как «МТС Энтертейнмент», связывает с полным снятием коронавирусных ограничений: «До конца года спрос точно сохранится: в Москве нет гастролеров, в силу известных обстоятельств не проходят большие концертные программы, развлекательный сегмент ушел на второй план. Поэтому театр остался единственным вариантом».
Об «аншлаговых спектаклях на протяжении всего июня» рассказала и директор Малого театра Тамара Михайлова: «В этом полугодии мы на одной сцене заработали больше, чем на двух в прошлом году. Сказалось в том числе большое количество премьер. Не все от нас зависит, но до конца года спрос должен сохраниться на этом уровне».
Директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, в свою очередь, отметила, что проблем со спросом на постановки у РАМТ не было и до пандемии. «Идет продажа билетов на сентябрь и октябрь, но еще рано говорить об итогах, потому что зрители сейчас покупают билеты в последний момент», — добавила Апфельбаум.
Что происходит в столичных театрах
За последний месяц московский департамент культуры сменил руководителей шести столичных театров.
Художественным руководителем «Гоголь-центра» вместо Алексея Аграновича был назначен Антон Яковлев, а директором вместо Алексея Кабешева — Александр Бочарников. Новым худруком «Школы современной пьесы» стал Дмитрий Астрахан, сменивший режиссера Иосифа Райхельгауза. На должность директора театра «Современник» вместо Татьяны Барановой назначен Юрий Кравец, а творческую политику вместо Виктора Рыжакова будет определять художественный совет.
Худруком Театра Луны стал актер и депутат Мосгордумы Евгений Герасимов. Основатель театра и уже экс-худрук Сергей Проханов занял должность президента. Генеральным директором концертного зала «Зарядье» назначен пианист и дирижер Иван Рудин, а главным режиссером «Ленкома» — Алексей Франдетти.
На фоне отмен концертов западных исполнителей динамика российских выступлений интенсивней пока не стала, отмечает, в свою очередь, Эдуард Ратников, гендиректор концертного агентства TCI (привозило в Россию Rammstein, Оззи Осборна, Limp Bizkit и Дженнифер Лопес). «Наоборот, артисты ведут себя осторожно. Многие музыканты не могут выступать, поскольку они находятся в «протестном лагере», а значит, их выступления в России вряд ли возможны, — поясняет Ратников. — Есть и другой список артистов, выступления которых одобряются, но с многими из них нам неинтересно работать».
Сам TCI в сложившихся условиях будет переориентироваться с организации концертов, которая уходит на второй план, на производство российских шоу формата Cirque du Soleil и Disney. Такой подход в сложившихся условиях Ратников считает единственным перспективным: «Не думаю, что концертный рынок будет развиваться, он будет выживать. Количество артистов, умноженное на количество промоутеров и количество людей, у которых будут деньги на развлечения, не вселяет оптимизма».