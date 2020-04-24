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ФАС предложила открыть надзорным органам данные агрегаторов такси

Замглавы ФАС Анатолий Голомолзин пояснил, что доступ к данным агрегаторов даст надзорным органам возможность контролировать исполнение перевозчиками своих обязанностей
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Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В целях повышения безопасности поездок и расширения цифровизации надзорным органам необходимо предоставить доступ к данным агрегаторов такси. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин.

«Обращаться к ним (данным) должны иметь возможность все участники гражданского оборота, а также органы контроля и надзора в установленной сфере деятельности», — сказал замглавы ФАС, пояснив, что речь идет, в частности, о региональных органах власти в области транспорта и информационных технологий.

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Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Голомолзин отметил, что все участники перевозок должны обеспечивать их качество и безопасность, а доступ к данным агрегаторов даст надзорным органам возможность контролировать исполнение перевозчиками своих обязанностей.

Представитель «Яндекс.Такси» сообщил РБК, что пока в компании ожидают от регулятора уточнений. Представитель «Ситимобил» отметил, что исходя из текущей формулировки сервис не может поддержать предложение ФАС, так как это создаст риски для конкуренции на рынке и негативно скажется на защите персональных данных граждан.

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Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

«Уверены, что цифровизация таксомоторных перевозок необходима и позитивно скажется на прозрачности и безопасности этого бизнеса. Необходимо подчеркнуть, что важен двусторонний процесс обмена данными: мы готовы рассмотреть возможность передачи деперсонализированных данных госорганам, но считаем ключевым дать доступ коммерческим компаниям к базам данных госорганов в машиночитаемом формате. Именно такой подход обеспечит качественный рост уровня безопасности в таксомоторных перевозках», — пояснил представитель «Ситимобил».

Представитель Gett воздержался от комментариев.

Авторы: Анастасия Скрынникова, Евгений Калюков
Теги: Gett, «Яндекс.Такси», такси, ФАС
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