ФАС предложила открыть надзорным органам данные агрегаторов такси

Замглавы ФАС Анатолий Голомолзин пояснил, что доступ к данным агрегаторов даст надзорным органам возможность контролировать исполнение перевозчиками своих обязанностей

Фото: Андрей Любимов / РБК

В целях повышения безопасности поездок и расширения цифровизации надзорным органам необходимо предоставить доступ к данным агрегаторов такси. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин.

«Обращаться к ним (данным) должны иметь возможность все участники гражданского оборота, а также органы контроля и надзора в установленной сфере деятельности», — сказал замглавы ФАС, пояснив, что речь идет, в частности, о региональных органах власти в области транспорта и информационных технологий.

Голомолзин отметил, что все участники перевозок должны обеспечивать их качество и безопасность, а доступ к данным агрегаторов даст надзорным органам возможность контролировать исполнение перевозчиками своих обязанностей.

Представитель «Яндекс.Такси» сообщил РБК, что пока в компании ожидают от регулятора уточнений. Представитель «Ситимобил» отметил, что исходя из текущей формулировки сервис не может поддержать предложение ФАС, так как это создаст риски для конкуренции на рынке и негативно скажется на защите персональных данных граждан.