HeadHunter и Superjob заподозрили в нарушении антимонопольных законов

HeadHunter и Superjob заподозрили в нарушении антимонопольных законов

HeadHunter, Superjob и Rabota.ru ввели ограничения на использование программ для автоматизированного поиска персонала. Это ограничивает конкуренцию, настаивает ФАС

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила административное дело в отношении сервисов по поиску работы HeadHunter, Superjob и Rabota.ru, следует из сообщения на сайте надзорного органа.

Их подозревают в незаконном ограничении на использование программ, которые рекрутеры используют для автоматизированного поиска персонала.

«ФАС России установила, что условия использования сервисов hh.ru (ООО «Хэдхантер»), rabota.ru (ООО «РДВ-Софт») и superjob.ru (ООО «Суперджоб») содержат положения, запрещающие использование программного обеспечения по автоматизированному подбору персонала при работе с этими сервисами», — говорится в сообщении ведомства.

Эти ресурсы «занимают коллективное доминирующее положение» на рынке интернет-услуг для соискателей, работодателей и кадровых агентств, а потому их действия могут привести к ограничению доступа на этот рынок тех компаний, которые разрабатывают программы для автоматизации поиска, указывает ФАС.