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HeadHunter и Superjob заподозрили в нарушении антимонопольных законов
HeadHunter, Superjob и Rabota.ru ввели ограничения на использование программ для автоматизированного поиска персонала. Это ограничивает конкуренцию, настаивает ФАС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила административное дело в отношении сервисов по поиску работы HeadHunter, Superjob и Rabota.ru, следует из сообщения на сайте надзорного органа.

Их подозревают в незаконном ограничении на использование программ, которые рекрутеры используют для автоматизированного поиска персонала.

«ФАС России установила, что условия использования сервисов hh.ru (ООО «Хэдхантер»), rabota.ru (ООО «РДВ-Софт») и superjob.ru (ООО «Суперджоб») содержат положения, запрещающие использование программного обеспечения по автоматизированному подбору персонала при работе с этими сервисами», — говорится в сообщении ведомства.

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Эти ресурсы «занимают коллективное доминирующее положение» на рынке интернет-услуг для соискателей, работодателей и кадровых агентств, а потому их действия могут привести к ограничению доступа на этот рынок тех компаний, которые разрабатывают программы для автоматизации поиска, указывает ФАС.

Это является нарушением закона о защите конкуренции (п. 9 ч. 1 ст. 10), который не допускает ограничение, устранение конкуренции или ущемление интересов других лиц, в том числе в том, что касается ограничения их доступа на рынок.

В пресс-службе Superjob РБК заявили, что они не были в курсе проверки ФАС. В компании подчеркнули, что «готовы предоставить ведомству всю необходимую информацию по запросу». «Superjob со своей стороны никак не ограничивает использование сторонних программ для своих пользователей», — добавили в пресс-службе сервиса. РБК направил запросы в HeadHunter и Rabota.ru.

Автор: Наталья Демченко
Теги: HeadHunter, Superjob, Антимонопольная служба
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