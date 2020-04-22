Mail.ru и «Яндекс» согласились ухудшить качество видео на время пандемии

Как сообщил замглавы Минкомсвязи, ограничения согласились ввести Mail.ru Group, «Яндекс», «Газпром-медиа» и Сбербанк. Ведомство просило их отключить автовоспроизведение и снизить качество роликов на время эпидемии

Фото: Milan Sabic / PIXSELL / PA Images / ТАСС

Российские интернет-компании согласились ограничить качество видео, которые воспроизводятся на их сайтах, и отключить автоматическое проигрывание роликов. Об этом во время онлайн-форума «Сети связи, контент и цифровые сервисы в России против COVID-19» заявил замглавы Минкомсвязи Олег Иванов, передает ТАСС.

По его словам, ограничения в своих сервисах ввели Mail.ru Group, «Яндекс», «Газпром-медиа» и Сбербанк. «Самое неожиданное было то, что мы получили массу писем от мелких площадок, которые тоже это применили. То есть фактически массово эти требования были применены, хотя носили рекомендательный характер», — отметил Иванов.

Письмо с просьбой принять меры для «оптимизации размещаемого в сети контента» Минкомсвязь направила интернет-компаниям 3 апреля. Ведомство предложило ограничить качество видео до 720p в мобильных приложениях и до 1080p (Full HD) при просмотре через браузеры. В конце марта провайдеры рассказали РБК, что после перехода многих на удаленный режим работы за неделю зафиксировали увеличение объемов потребления трафика на 10–30%. Представитель пресс-службы «Акадо Телекома» утверждала, что 25 марта (в этот день президент объявил о нерабочих днях с 28 марта по 5 апреля) трафик с 12:00 до 18:00 вырос на 23% по сравнению с предыдущей неделей.