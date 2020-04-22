Mail.ru и «Яндекс» согласились ухудшить качество видео на время пандемии

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 апреля
USD ЦБ: 77,04 (+0,79) Quote, 13:52
Курс евро на 23 апреля
EUR ЦБ: 83,68 (+1,07) Quote, 13:52
Серебряный призер Олимпиады-2018 продлил контракт с «Автомобилистом» Спорт, 21:22 Эпидемиолог попросил Джоковича воздержаться от высказываний о вакцинации Спорт, 21:21 Alibaba, Baidu и четыре госбанка Китая разрабатывают блокчейн-приложения Крипто, 21:00 В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков Общество, 20:59 Закрытие храмов увеличило телеаудиторию пасхальной службы на 81% Технологии и медиа, 20:58 Мишустин попросил «не калечить» борьбой с COVID-19 других пациентов Общество, 20:54 МИД Украины сообщил о блокировке в ООН резолюции России об отмене санкций Политика, 20:52 Пропуска с QR-кодами по примеру Подмосковья появятся в 21 регионе России Общество, 20:26 Юристы оценили проект расширения полномочий полицейских Общество, 20:23 Mail.ru и «Яндекс» согласились ухудшить качество видео на время пандемии Технологии и медиа, 20:22 Главконтроль назвал основания для штрафов за нарушение изоляции в Москве Общество, 20:17 Глава ВОБ призвал Соловьева не обзывать «Динамо» и пригласил его на матч Спорт, 19:58 Netflix сообщил о 16 млн новых подписчиков. От акций ждут роста до $580 Quote, 19:51 Путин поручил ускорить строительство инфекционной больницы в Воронеже Общество, 19:46
Антикризисные меры ,  
0 

Mail.ru и «Яндекс» согласились ухудшить качество видео на время пандемии

Как сообщил замглавы Минкомсвязи, ограничения согласились ввести Mail.ru Group, «Яндекс», «Газпром-медиа» и Сбербанк. Ведомство просило их отключить автовоспроизведение и снизить качество роликов на время эпидемии
Яндекс YNDX ₽2 655 -0,16% Купить
Сбербанк SBER ₽190,2 +2,23% Купить
Сбербанк SBERP ₽171,9 +2,54% Купить
Фото: Milan Sabic / PIXSELL / PA Images / ТАСС
Фото: Milan Sabic / PIXSELL / PA Images / ТАСС

Российские интернет-компании согласились ограничить качество видео, которые воспроизводятся на их сайтах, и отключить автоматическое проигрывание роликов. Об этом во время онлайн-форума «Сети связи, контент и цифровые сервисы в России против COVID-19» заявил замглавы Минкомсвязи Олег Иванов, передает ТАСС.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 22 апреля
Общество

По его словам, ограничения в своих сервисах ввели Mail.ru Group, «Яндекс», «Газпром-медиа» и Сбербанк. «Самое неожиданное было то, что мы получили массу писем от мелких площадок, которые тоже это применили. То есть фактически массово эти требования были применены, хотя носили рекомендательный характер», — отметил Иванов.

Минкомсвязь попросила ограничить качество видео в онлайн-сервисах
Технологии и медиа
Фото: Simone Joyner / Getty Images

Письмо с просьбой принять меры для «оптимизации размещаемого в сети контента» Минкомсвязь направила интернет-компаниям 3 апреля. Ведомство предложило ограничить качество видео до 720p в мобильных приложениях и до 1080p (Full HD) при просмотре через браузеры. В конце марта провайдеры рассказали РБК, что после перехода многих на удаленный режим работы за неделю зафиксировали увеличение объемов потребления трафика на 10–30%. Представитель пресс-службы «Акадо Телекома» утверждала, что 25 марта (в этот день президент объявил о нерабочих днях с 28 марта по 5 апреля) трафик с 12:00 до 18:00 вырос на 23% по сравнению с предыдущей неделей.

Российские компании не первые, кто решил ограничить качество видео из-за нагрузки на сети. В марте ухудшить качество видео для европейского региона решили в YouTube и Netflix. Первый затем ввел ограничения для пользователей по всему миру.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Автор: Гаяна Демурина
Теги: коронавирус, видео, IT-компании
Материалы по теме
Роскомнадзор заявил о не удаленных с YouTube фейках по коронавирусу
Технологии и медиа
Netflix снизит в Европе качество трансляций фильмов из-за коронавируса
Технологии и медиа
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 22 апреля
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter