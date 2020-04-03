Минкомсвязь попросила ограничить качество видео в онлайн-сервисах

Минкомсвязь попросила Rambler Group, Mail.ru Group и другие интернет-компании снизить качество картинки и отказаться от автовоспроизведения. Ведомство опасается, что рост трафика во время самоизоляции уронит сети

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Глава Минкомсвязи Максут Шадаев обратился к интернет-компаниям с просьбой принять меры для «оптимизации размещаемого в сети контента». В частности, он предложил деактивировать на сайтах и в приложениях функцию автоматического воспроизведения и ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видеоконтента.

В мобильных приложениях качество видео необходимо ограничить до 720p, при просмотре «через браузеры» — до 1080p (Full HD). Об этом говорится в письме министерства интернет-компаниям. Копия письма есть у РБК, его получение подтвердил представитель Rambler Group и источники РБК в двух других крупных интернет-компаниях. Получение письма подтвердил и представитель «МегаФона». Сейчас в компании изучают документ и воздержались от комментариев. Генеральный директор сайта знакомств «Мамба» Андрей Бронецкий также подтвердил получение письма от Минкомсвязи.

В письме министр указал, что эти меры необходимо принять на время нерабочих дней, для того чтобы не допустить снижения качества оказания абонентам услуг. По его словам, в связи с увеличением количества граждан, находящихся на самоизоляции, наблюдается существенный рост интернет-трафика. «Нагрузка на сеть связи по причине массового перехода абонентов на дистанционные методы работы и обучения, а также использования стриминговых сервисов имеет тенденцию к увеличению», — указал министр.

РБК направил запрос в Минкомсвязь.

В конце марта интернет-провайдеры рассказывали РБК, что потребление проводного интернета в последние дни увеличилось на 10–30% по сравнению с рабочими днями.