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Пандемия коронавируса ,  
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Минкомсвязь попросила ограничить качество видео в онлайн-сервисах

Минкомсвязь попросила Rambler Group, Mail.ru Group и другие интернет-компании снизить качество картинки и отказаться от автовоспроизведения. Ведомство опасается, что рост трафика во время самоизоляции уронит сети
Фото: Simone Joyner / Getty Images

Глава Минкомсвязи Максут Шадаев обратился к интернет-компаниям с просьбой принять меры для «оптимизации размещаемого в сети контента». В частности, он предложил деактивировать на сайтах и в приложениях функцию автоматического воспроизведения и ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видеоконтента.

В мобильных приложениях качество видео необходимо ограничить до 720p, при просмотре «через браузеры» — до 1080p (Full HD). Об этом говорится в письме министерства интернет-компаниям. Копия письма есть у РБК, его получение подтвердил представитель Rambler Group и источники РБК в двух других крупных интернет-компаниях. Получение письма подтвердил и представитель «МегаФона». Сейчас в компании изучают документ и воздержались от комментариев. Генеральный директор сайта знакомств «Мамба» Андрей Бронецкий также подтвердил получение письма от Минкомсвязи.

В письме министр указал, что эти меры необходимо принять на время нерабочих дней, для того чтобы не допустить снижения качества оказания абонентам услуг. По его словам, в связи с увеличением количества граждан, находящихся на самоизоляции, наблюдается существенный рост интернет-трафика. «Нагрузка на сеть связи по причине массового перехода абонентов на дистанционные методы работы и обучения, а также использования стриминговых сервисов имеет тенденцию к увеличению», — указал министр.

РБК направил запрос в Минкомсвязь.

В конце марта интернет-провайдеры рассказывали РБК, что потребление проводного интернета в последние дни увеличилось на 10–30% по сравнению с рабочими днями.

Глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин заявил РБК, что видел письмо Минкомсвязи, но отметил, что официально стриминговые сервисы его пока не получили. По его словам, возможно, это связано с тем, что они не входят в реестр организаторов распространения информации. «Инфраструктура сетей связи справляется с текущими нагрузками, которые незначительно превышают пики, которые сети и онлайн-кинотеатры испытывают каждый год в новогодние праздники. Но мы их каждый год успешно переживаем», — говорит Бырдин.

По его мнению, предложенная мера не поможет значительно снизить нагрузку на сети, потому что большинство онлайн-сервисов уже используют технологию адаптивного стриминга, когда качество изображения автоматически снижается, если канал передачи связи «не тянет» высокое качество. Кроме того, он отметил, что мера повлияет максимум на 1 млн домохозяйств, поскольку фактически Минкомсвязь предлагает ограничить качество передачи связи до Full HD, в то время как телевизорами, поддерживающими более высокое качество изображения, пользуются сравнительно мало людей, заключил Бырдин.

Еще в середине марта несколько крупных интернет-компаний объявили о снижении качества передачи видео. В частности, американская Netflix сообщала, что в течение апреля будет снижать качество трансляций фильмов и сериалов в Европе, чтобы избавить сети от повышенной нагрузки из-за пандемии коронавируса.

Как объяснил РБК гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян, в Европе, в частности, в Амстердаме, действительно наблюдались проблемы с интернет-трафиком, поэтому представители власти просили крупные компании, такие как Facebook и Google, ограничить трафик подобным образом. «Однако в России нет проблем с трафиком, внутренние сети не перегружены, нет смысла ограничивать качество видео. С подобными мерами от Минкомсвязи трафик может уменьшиться на треть, однако пользователи этого не почувствуют, потому что интернет работает и без того хорошо», — говорит Казарян. Он также напомнил, что основной трафикопроизводитель — YouTube — является иностранной компанией и вряд ли будет выполнять указание Минкомсвязи.

Авторы: Владислав Скобелев, Анастасия Скрынникова
Теги: видео, Минкомсвязь, Mail.ru Group, коронавирус, Rambler Group
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