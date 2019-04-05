Bloomberg узнал о планах Amazon выпустить конкурента AirPods

Компания планирует выпустить беспроводные наушники с голосовым помощником Alexa во второй половине этого года. С помощью голосовых команд пользователи смогут заказывать товары на Amazon, включать музыку и узнавать прогноз погоды

Фото: Ruhani Kaur / Bloomberg

Американская компания Amazon намерена создать собственный аналог AirPods, беспроводных наушников от Apple. Об этом сообщают источники Bloomberg.

Наушники от Amazon в черном и сером цветах должны появиться на прилавках во второй половине 2019 года, их разработкой занимается подразделение Amazon Lab126. Ожидается, что их стоимость будет ниже, чем у аналога от Apple.

Принцип работы новых наушников будет схож с AirPods, предполагается, что они будут также надежно фиксироваться в ухе без каких-либо креплений, но при этом специалисты Amazon намерены сделать ставку на улучшение качества звука.

Наушники от Amazon будут поставляться в футляре для хранения, который, так же как и у Apple, будет служить зарядным устройством. Заряжать футляр можно будет через USB-кабель. В наушники будет встроен разработанный Amazon голосовой помощник Alexa, с чьей помощью пользователи смогут воспроизводить музыку, узнавать прогноз погоды и заказывать товары на маркетплейсе Amazon.