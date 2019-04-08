«Яндекс.Маркет» приобретет сервис самостоятельной оплаты покупок

После интеграции Scan to buy станет частью сервиса «Суперчек», который позволит покупателям выбирать и оплачивать продукты из обычных офлайн-магазинов, рассчитывают в компании

Фото: Светлана Холявчук / Интерпресс / ТАСС

«Яндекс.Маркет» объявил о покупке сервиса Scan to buy, который позволяет покупателям составлять онлайн-списки будущих приобретений, а также прямо в торговом зале самостоятельно сканировать их и оплачивать товар. Об этом со ссылкой на соответствующее сообщение компании пишет ТАСС.

Стоимость сделки не уточняется. «Яндекс.Маркет», как указывает агентство, рассчитывает, что после интеграции Scan to buy станет частью сервиса «Суперчек». О подготовке компании к запуску этого приложения стало известно в середине марта. Сервис, согласно ожиданиям представителей «Яндекс.Маркета», позволит своим пользователям совершать покупки в обычных офлайн-магазинах. Предполагается, что бета-версия этого приложения будет тестироваться уже в мае.

«Технология самостоятельного сканирования товаров является относительно новой на российском рынке, а команда Scan to Buy уже смогла качественно реализовать ключевые функции: стабильность работы системы и понятную логику пользовательского сценария», — цитирует агентство слова руководителя сервиса «Яндекс.Маркета» Татьяны Умряевой, которые также приводятся в пресс-релизе.

​Компания Scan to buy была основана в 2016 году. С тех пор сервис, как отмечает агентство, уже провел тесты в нескольких федеральных и локальных розничных торговых сетях.