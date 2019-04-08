«Яндекс.Маркет» приобретет сервис самостоятельной оплаты покупок

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,34 -0,14 EUR Бирж. 73,30 -0,18 Brent 69,94 +0,46% USD Нал. 65,77 64,36 EUR Нал. 73,94 72,39 USD ЦБ 65,41 +0,08 EUR ЦБ 73,44 +0,02 EUR/USD 1,1215 -0,0009 BTC/USD Бирж. 5 274,50 +29,80 IMOEX 2 540,99 +0,22% RTSI 1 225,84 +0,48% DJIA 26 424,99 +0,15% Nasdaq 7 938,69 +0,59%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Alexion $175 (+24,68%) прогноз Morgan Stanley к 12.02.20 Купить
Соллерс ₽400 (+9,74%) прогноз ВТБ Капитал к 05.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+20,3%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
Alexion $175 (+24,68%) прогноз Morgan Stanley к 12.02.20 Купить
Соллерс ₽400 (+9,74%) прогноз ВТБ Капитал к 05.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+20,3%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 6 апреля
USD ЦБ: 65,41 (+0,08) Quote, 05 апр, 15:14
Курс евро на 6 апреля
EUR ЦБ: 73,44 (+0,02) Quote, 05 апр, 15:14
СМИ сообщили о наезде машины скорой помощи на пешехода в центре Москвы Общество, 03:24 Советник Порошенко заявил о возможности ракеты «Нептун» достичь Крыма Политика, 03:03 «Яндекс.Маркет» приобретет сервис самостоятельной оплаты покупок Бизнес, 02:48 В Москве в автопарке сгорели два автобуса Общество, 02:22 Жители Самары наблюдали падение метеорита Общество, 02:00 ЦБ сообщил о восстановлении работы Системы быстрых платежей Финансы, 01:24 Трамп сменил министра внутренней безопасности США Политика, 01:21 В Белом доме исключили шанс передачи демократам налогового отчета Трампа Политика, 01:08 СМИ узнали об авиаударе войск Сараджа по аэродрому недалеко от Триполи Политика, 00:52 Fiat нашел лазейку в законах для уклонения от штрафа ЕС Бизнес, 00:29 Роспотребнадзор предупредил о начале сезона активности клещей Общество, 00:27 YouTube заблокировал канал с клипом группы «Альянс» Общество, 07 апр, 23:41 Совет Европы пригрозил потрясениями из-за выхода России из организации Политика, 07 апр, 23:23 Зеленский выразил готовность к переговорам с Путиным по войне в Донбассе Политика, 07 апр, 23:00
Бизнес ,  
0 
«Яндекс.Маркет» приобретет сервис самостоятельной оплаты покупок
После интеграции Scan to buy станет частью сервиса «Суперчек», который позволит покупателям выбирать и оплачивать продукты из обычных офлайн-магазинов, рассчитывают в компании
Фото: Светлана Холявчук / Интерпресс / ТАСС

«Яндекс.Маркет» объявил о покупке сервиса Scan to buy, который позволяет покупателям составлять онлайн-списки будущих приобретений, а также прямо в торговом зале самостоятельно сканировать их и оплачивать товар. Об этом со ссылкой на соответствующее сообщение компании пишет ТАСС.

Стоимость сделки не уточняется. «Яндекс.Маркет», как указывает агентство, рассчитывает, что после интеграции Scan to buy станет частью сервиса «Суперчек». О подготовке компании к запуску этого приложения стало известно в середине марта. Сервис, согласно ожиданиям представителей «Яндекс.Маркета», позволит своим пользователям совершать покупки в обычных офлайн-магазинах. Предполагается, что бета-версия этого приложения будет тестироваться уже в мае.

Технологии и медиа
«Яндекс.Маркет» запустит приложение для покупок в обычных магазинах

«Технология самостоятельного сканирования товаров является относительно новой на российском рынке, а команда Scan to Buy уже смогла качественно реализовать ключевые функции: стабильность работы системы и понятную логику пользовательского сценария», — цитирует агентство слова руководителя сервиса «Яндекс.Маркета» Татьяны Умряевой, которые также приводятся в пресс-релизе.

​Компания Scan to buy была основана в 2016 году. С тех пор сервис, как отмечает агентство, уже провел тесты в нескольких федеральных и локальных розничных торговых сетях.

Директор по развитию бизнеса и взаимодействию с сетями «Яндекс.Маркета» Антон Пахомов ранее в беседе с РБК уточнял, что в компании планируют: на начальном этапе к сервису «Суперчек» должно подключиться 25–30 сетей, а концу 2019 года — до 100.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: «Яндекс.Маркет», онлайн-коммерция
Материалы по теме
«Яндекс.Маркет» запустит приложение для покупок в обычных магазинах
Технологии и медиа
Раздел с алкоголем «Яндекс.Маркет» вызвал претензии регулятора
Технологии и медиа
Пользователи «Яндекса» сообщили о сбое в работе его сервисов
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter